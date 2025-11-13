قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ كفر الشيخ يستجيب لمواطن ويزور والده المريض في منزله.. صور
مرشح برلماني يعلن انسحابه من جولة الإعادة بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر
حماية المستهلك: ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة.. تفاصيل
نتنياهو غاضبا: أقود حربا وأُحاكم بسبب سيجار من صديق
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد: الدبلوماسية البرلمانية أداة لدعم مصالح المصريين بالخارج
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
الترتيبات النهائية لعقد آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى بين مصر وتركيا بالقاهرة

ولاء عبد الكريم

عُقد اليوم اجتماع تنسيقي افتراضي رفيع المستوى بين الجانبين المصري والتركي، في إطار المتابعة المستمرة لنتائج الزيارة الهامة التي قام بها المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تركيا خلال الأسبوع الاول من نوفمبر الجاري، وما شهدته من مباحثات إيجابية، وما أسفرت عنه من دعوة رسمية وجهها إلى عمر بولات وزير التجارة التركي لزيارة مصر خلال الأسبوع الأول من ديسمبر للمشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء تجارة مجموعة الدول الثمانية D-8، وكذلك لاستئناف عقد آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى على المستوى الوزاري الأسبوع الاول من ديسمبر بالقاهرة.

ترأس الجانب المصري في الاجتماع الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري ورئيس الأمانة الفنية المصرية لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى، بينما ترأس الجانب التركي Hosnu Dilemre مدير عام إدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة التركية ورئيس الجانب التركي المناظر.

وتناول الاجتماع التنسيقات الجارية بين الأمانتين الفنيتين للجانبين بشأن الإعداد الفني والتنظيمي لاجتماعات آلية المشاورات التجارية، حيث اتفق الجانبان على تنسيق مشترك لإعداد جدول أعمال الاجتماعات الفنية التي ستسبق الاجتماع الوزاري، بمشاركة الجهات الوطنية المعنية من البلدين، والمقرر عقدها في القاهرة الأسبوع الاول من ديسمبر القادم.

وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف أن استئناف انعقاد آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى يأتي تتويجًا للجهود المكثفة التي بذلها جهاز التمثيل التجاري ومكتبه التجاري في إسطنبول، خاصة في ظل التطور الكبير والزخم المتزايد الذي تشهده العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا، الأمر الذي يستدعي وجود أطر مؤسسية رفيعة المستوى تُمكّن من التشاور الدوري وتعميق الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

وأوضح الشريف أن مصر تعد الشريك التجاري الأول لتركيا في القارة الأفريقية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 9 مليارات دولار في عام 2024، فيما بلغت الاستثمارات التركية في مصر نحو 4 مليارات دولار، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس قوة العلاقات الاقتصادية وتفتح آفاقًا واسعة لمزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وقشارك في الاجتماع كل من الوزير المفوض التجاري نهى كمال مدير شؤون شرق أوروبا، والوزير المفوض التجاري علي باشا رئيس المكتب التجاري في إسطنبول، والسكرتير ثاني تجاري هُدى دُرّة بالمكتب، والملحق التجاري جهاد شلتوت بإدارة شئون الدول الأوروبية بالتمثيل التجاري، ومن الجانب التركي إسماعيل سنان مدير إدارة أفريقيا بوزارة التجارة التركية.

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار التمثيل التجاري وزير التجارة التركي اخبار مصر مال واعمال مصر وتركيا

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

حالة الطقس

"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق

زيزو

شوقي غريب: عقوبات زيزو وبيزيرا طبيعية.. وتوروب أضاف الكثير للأهلي

سيتروين C4X موديل 2026 الجديدة

مواصفات سيتروين C4X موديل 2026

خطوات سهلة للحفاظ علي نوافذ السيارة من التلف

خطوات سهلة للحفاظ على نوافذ السيارة من التلف.. اعرف ما يفيدك

سيات ليون موديل 2016

سيات ليون هاتشباك تباع بـ 800 ألف جنيه | مواصفات وصور

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

