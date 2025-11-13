الترتيبات النهائية لعقد آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى بين مصر وتركيا بالقاهرة

عُقد اليوم اجتماع تنسيقي افتراضي رفيع المستوى بين الجانبين المصري والتركي، في إطار المتابعة المستمرة لنتائج الزيارة الهامة التي قام بها المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تركيا خلال الأسبوع الاول من نوفمبر الجاري، وما شهدته من مباحثات إيجابية، وما أسفرت عنه من دعوة رسمية وجهها إلى عمر بولات وزير التجارة التركي لزيارة مصر خلال الأسبوع الأول من ديسمبر للمشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء تجارة مجموعة الدول الثمانية D-8، وكذلك لاستئناف عقد آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى على المستوى الوزاري الأسبوع الاول من ديسمبر بالقاهرة.

ترأس الجانب المصري في الاجتماع الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري ورئيس الأمانة الفنية المصرية لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى، بينما ترأس الجانب التركي Hosnu Dilemre مدير عام إدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة التركية ورئيس الجانب التركي المناظر.

وتناول الاجتماع التنسيقات الجارية بين الأمانتين الفنيتين للجانبين بشأن الإعداد الفني والتنظيمي لاجتماعات آلية المشاورات التجارية، حيث اتفق الجانبان على تنسيق مشترك لإعداد جدول أعمال الاجتماعات الفنية التي ستسبق الاجتماع الوزاري، بمشاركة الجهات الوطنية المعنية من البلدين، والمقرر عقدها في القاهرة الأسبوع الاول من ديسمبر القادم.

وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف أن استئناف انعقاد آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى يأتي تتويجًا للجهود المكثفة التي بذلها جهاز التمثيل التجاري ومكتبه التجاري في إسطنبول، خاصة في ظل التطور الكبير والزخم المتزايد الذي تشهده العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا، الأمر الذي يستدعي وجود أطر مؤسسية رفيعة المستوى تُمكّن من التشاور الدوري وتعميق الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

وأوضح الشريف أن مصر تعد الشريك التجاري الأول لتركيا في القارة الأفريقية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 9 مليارات دولار في عام 2024، فيما بلغت الاستثمارات التركية في مصر نحو 4 مليارات دولار، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس قوة العلاقات الاقتصادية وتفتح آفاقًا واسعة لمزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وقشارك في الاجتماع كل من الوزير المفوض التجاري نهى كمال مدير شؤون شرق أوروبا، والوزير المفوض التجاري علي باشا رئيس المكتب التجاري في إسطنبول، والسكرتير ثاني تجاري هُدى دُرّة بالمكتب، والملحق التجاري جهاد شلتوت بإدارة شئون الدول الأوروبية بالتمثيل التجاري، ومن الجانب التركي إسماعيل سنان مدير إدارة أفريقيا بوزارة التجارة التركية.