البنك الأهلي يهزم سموحة وديا بثنائية استعدادا لعودة الدوري
وزير خارجية تركيا: هناك حاجة ماسة لتوضيح تفاصيل عمل القوة الدولية في غزة
صدمة للزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عقوبات السوبر المصري
صورة إسماعيل الليثي وابنه ضاضا تتصدر سرادق العزاء في إمبابة.. شاهد
بيان تحذيري من هيئة الأرصاد حول بدء موجة من التقلبات الجوية.. تفاصيل
الأزهر يدين التفجير الإرهابي في العاصمة الباكستانية: الإسلام بريء من هذه الانتهاكات
زلزال يضرب قبرص.. والشرقية أكثر المحافظات شعورًا بالهزة في مصر
توافق مصري تركي على أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام
أبو شقة: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد في صالح المواطن
دينا الشربيني تحرر محضرا ضد المذيعة مروة صبري| ما القصة؟
الكرملين: روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا
بعد تحرك البرلمان بشأن الجمعة البيضاء.. عقوبات بالجملة لأصحاب العروض الوهمية
اقتصاد

مكتب التمثيل التجارى المصري بالدوحة يبحث زيادة الاستثمارات القطرية فى مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ولاء عبد الكريم

استقبل حمد محمد حمد المانع – رئيس مجلس إدارة مجموعة المانع القابضة – و عبد العزيز المانع – الرئيس التنفيذى – و عبد الرحمن المانع – نائب الرئيس التنفيذى للمجموعة – كلًا من السفير وليد الفقي – سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر – والمستشار التجاري حسام نجم – رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في الدوحة – وذلك بمقر المجموعة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان التطورات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية القائمة للمجموعة في مصر والتي تقدر بنحو 500 مليون دولار أمريكي، وتشمل مصانع إنتاج الغازات الصناعية والطبية في مدينة نصر والعاشر من رمضان وبورسعيد.

كما تم استعراض عدد من المشروعات الاستثمارية المستهدفة للمجموعة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة في مجالات إنتاج وتصدير الوقود المستدام إلى الأسواق الأوروبية، وإنشاء الفنادق السياحية، والإنتاج الزراعي والداجني، وهي من بين أهم الفرص الاستثمارية التي وفرها مكتب التمثيل التجاري المصري في الدوحة للمجموعة عقب افتتاح المكتب في شهر أبريل الماضي، تزامنًا مع زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الدوحة.

 تدشين استثمارات جديدة 

وتناول اللقاء كذلك بحث إمكانيات تدشين استثمارات جديدة للمجموعة في مصر في قطاعات صناعة السيارات، وقطع الغيار، والسيارات الكهربائية، والتطوير العقاري، بما يعزز التكامل بين الجانبين في المجالات الصناعية واللوجستية.

كما تم استعراض الترتيبات الخاصة بالزيارات المرتقبة التي سيقوم بها مسئولو المجموعة إلى مصر خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025، لبحث سبل توقيع تعاقدات استثمارية جديدة مع الجانب المصرى، خاصة فى مجال الطاقة وإنتاج الوقود المستدام.

ومن جانبه، أكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري – اهتمام الجهاز بزيادة حجم الاستثمارات القطرية في السوق المصرية والعمل على تذليل أي معوقات تحول دون تدفق المزيد من هذه الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المستهدفة لمجموعة المانع القابضة تأتي في إطار الطفرة النوعية التي تشهدها الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة الراهنة في عدة مجالات، من أبرزها التنمية السياحية والعمرانية، مجالات الصناعة، التمويل، الإنشاءات، الزراعة، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات، مؤكدًا حرص الجانب المصري على تعزيز الشراكة الاستثمارية بين الجانبين بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين.

مكتب التمثيل التجاري مصر قطر استثمارات الغازات الصناعية الاستثمارات القطرية

