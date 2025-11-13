ختام فعاليات الدورات التدريبية الإبداع الإداري وتعلم مهارات الـ PowerPoint بالبحر الأحمر

اختتمت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي المتكامل في فعاليات الدورات التدريبية «الإبداع الإداري» و«تعلم مهارات الـ PowerPoint» بالبحر الأحمر ، والذي تم تنفيذه بديوان عام المحافظة تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

ومن جانبه وجه السكرتير العام للمحافظة الشكر لجميع القائمين علي البرنامج التدريبي ، مشيدا بالتعاون المثمر بين محافظة البحر الأحمر والجهات المختلفة في إقامة مثل هذه البرامج والدورات التدريبية بالمحافظة الساحلية والتي تهدف إلي رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة .

وفي سياق متصل أكدت الدكتورة رشا خميس مدير مركز التدريب بالمحافظةعلي أهمية مثل هذه الدورات للإرتقاء بقدرات وكفاءات موظفي الديوان العام تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 ، مضيفة أن هدف هذا البرنامج التدريبي هو تزويد المشاركين بمهارات إدارة المشاريع بشكل احترافي ومؤثر .

يذكر ان فعاليات الدورتين التدريبيتين «الإبداع الإداري» و « تعلم مهارات الـ PowerPoint » استمرت خلال الفترة من 9 حتى 13 نوفمبر الجاري ، بحضور العديد من مديري الادارات وموظفي الديوان العام والمديريات والادارات الخدمية بالمحافظة.