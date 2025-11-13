قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ختام فعاليات الدورات التدريبية الإبداع الإداري وتعلم مهارات الـ PowerPoint بالبحر الأحمر

ابراهيم جادالله

اختتمت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي المتكامل في فعاليات الدورات التدريبية «الإبداع الإداري» و«تعلم مهارات الـ PowerPoint» بالبحر الأحمر ، والذي تم تنفيذه بديوان عام المحافظة تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

ومن جانبه وجه السكرتير العام للمحافظة الشكر لجميع القائمين علي البرنامج التدريبي ، مشيدا بالتعاون المثمر بين محافظة البحر الأحمر والجهات المختلفة في إقامة مثل هذه البرامج والدورات التدريبية بالمحافظة الساحلية والتي تهدف إلي رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة .

وفي سياق متصل أكدت الدكتورة رشا خميس مدير مركز التدريب بالمحافظةعلي أهمية مثل هذه الدورات للإرتقاء بقدرات وكفاءات موظفي الديوان العام تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 ، مضيفة أن هدف هذا البرنامج التدريبي هو تزويد المشاركين بمهارات إدارة المشاريع بشكل احترافي ومؤثر .

يذكر ان فعاليات الدورتين التدريبيتين «الإبداع الإداري» و « تعلم مهارات الـ PowerPoint » استمرت خلال الفترة من 9 حتى 13 نوفمبر الجاري ، بحضور العديد من مديري الادارات وموظفي الديوان العام والمديريات والادارات الخدمية بالمحافظة.

اخبار الغردقة البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر دورات تدريبة مركز تدريب البحر الاحمر

