قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ كفر الشيخ يستجيب لمواطن ويزور والده المريض في منزله.. صور
مرشح برلماني يعلن انسحابه من جولة الإعادة بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر
حماية المستهلك: ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة.. تفاصيل
نتنياهو غاضبا: أقود حربا وأُحاكم بسبب سيجار من صديق
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد: الدبلوماسية البرلمانية أداة لدعم مصالح المصريين بالخارج
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس اللبناني: نؤكد أولوية إعادة إسرائيل للأسرى اللبنانيين لأن الدولة لا تتخلى عن أبنائها

رئيس لبنان
رئيس لبنان
هاني حسين

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أولوية إعادة إسرائيل للأسرى اللبنانيين المحتجزين لديها لأن الدولة لا تتخلى عن أبنائها، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله للمستشارة السياسية للرئيس الفرنسي  آن كلير لو جاندر أن ما يمنع الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية الجنوبية هو استمرار إسرائيل في اعمالها العدائية وعدم تطبيقها لاتفاق نوفمبر 2024.
 

وقال عون في بيان للرئاسة اللبنانية :  الجيش اللبناني يواصل اعماله بدقة خلافة لما تروج له إسرائيل وهو يحظى بدعم جميع اللبنانيين وثقة الجنوبيين وما يقال عن تقصير هو محض افتراء.


وأضاف : الجيش يحتاج الى تجهيزات وآليات عسكرية وهو ما يفترض ان يتوافر من خلال مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية .

لبنان رئيس لبنان اخبار التوك شو إسرائيل جنوب لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

حالة الطقس

"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق

زيزو

شوقي غريب: عقوبات زيزو وبيزيرا طبيعية.. وتوروب أضاف الكثير للأهلي

ترشيحاتنا

خالد مرتجي

للتشهير والسب والقذف.. خالد مرتجي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أسامة خليل

وزير الداخلية

وزير الداخلية يبحث مع نظيره التركي تعزيز العلاقات بين البلدين

الواقعة

القبض على شخص صدم طالبا بسيارته وتعدى عليه بالضرب في الشرقية

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد