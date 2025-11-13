الرئيس اللبناني: نؤكد أولوية إعادة إسرائيل للأسرى اللبنانيين لأن الدولة لا تتخلى عن أبنائها

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أولوية إعادة إسرائيل للأسرى اللبنانيين المحتجزين لديها لأن الدولة لا تتخلى عن أبنائها، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله للمستشارة السياسية للرئيس الفرنسي آن كلير لو جاندر أن ما يمنع الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية الجنوبية هو استمرار إسرائيل في اعمالها العدائية وعدم تطبيقها لاتفاق نوفمبر 2024.



وقال عون في بيان للرئاسة اللبنانية : الجيش اللبناني يواصل اعماله بدقة خلافة لما تروج له إسرائيل وهو يحظى بدعم جميع اللبنانيين وثقة الجنوبيين وما يقال عن تقصير هو محض افتراء.



وأضاف : الجيش يحتاج الى تجهيزات وآليات عسكرية وهو ما يفترض ان يتوافر من خلال مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية .