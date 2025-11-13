لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ تعقد اجتماعها الأول بحضور وزير الخارجية

عقدت لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، اجتماعها الأول اليوم، برئاسة الدكتور محمد كمال رئيس اللجنة، وبحضور وكيلي اللجنة النائب ياسر عبد المقصود والنائب عفت السادات.

وشهد الاجتماع حضور السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، و المستشار أحمد العوضي وكيل مجلس الشيوخ، إلى جانب السادة أعضاء اللجنة.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالسياسة الخارجية المصرية، وأبرز التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية الدور الذي تقوم به الدبلوماسية المصرية في دعم مصالح الدولة وتعزيز علاقاتها على المستويين العربي والأفريقي.