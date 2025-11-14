قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجزائر.. اندلاع 17 حريقا في عدة ولايات
المحامين تدعو الجمعية العمومية لمناقشة تعديل المعاشات واعتماد الميزانيات
3 منتخبات مصرية في مهمة وطنية اليوم
أمريكا تطلق عملية الرمح الجنوبي لاستهداف تجار المخدرات في نصف الكرة الغربي
بقوة 900 حصان .. بي إم دبليو M8 بتعديلات G-POWER | صور
روسيا تعلن إحباط هجوم واسع بالمسيرات الأوكرانية.. وتدمير 34 طائرة
فرنسا تحسم تأهلها لمونديال 2026 بالفوز على أوكرانيا برباعية نظيفة
بدأت المكنسة.. هطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة بالإسكندرية
صلاة تكفيك همك وحزنك في ليلة الجمعة ويومها.. لن تستغرق دقيقة
توقعات الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة وحالة الطقس في جميع المحافظات
حاصل على جائزة نوبل: مصر تخطو بثقة في مجال زراعة الأعضاء
نانسي عجرم: بحب مصر كتير.. وأحلم بزيارة الأهرامات| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء: دير سانت كاترين أحد أبرز المعالم المقدسة عالميا

المحافظ مع مطران الدير
المحافظ مع مطران الدير
ايمن محمد

 استقبل اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في مكتبه بمدينة شرم الشيخ، المطران سيميون، رئيس أساقفة سيناء للروم الأرثوذكس ورئيس دير سانت كاترين، يرافقه توني كازامياس، مستشار المطران. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة التواصل المستمر بين المحافظة وإدارة الدير.

​خلال اللقاء، نقل المحافظ خالص تهانيه للمطران سيميون بمناسبة الترقيات الكنسية والمناسبات الدينية، معربًا عن تقديره الكبير لجهوده في رعاية هذا الصرح الديني العالمي. 

وأكد اللواء مبارك أن دير سانت كاترين يمثل قيمة روحية وتاريخية فريدة؛ فهو شاهد على التسامح بين الأديان ورمز للسلام الإنساني الذي تنطلق منه رسالة مصر إلى العالم. 

وأشار إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بهذه البقعة المقدسة التي تحتضن بين جنباتها تاريخًا ممتدًا من الإيمان والحضارة. 

كما أشاد المحافظ بالأهمية الدينية والتاريخية والسياحية للدير، باعتباره أحد أبرز المعالم المقدسة عالميًا، ومقصدًا للزوار من مختلف الجنسيات لما يحمله من رسالة سلام وتسامح.

​من جانبه، عبّر المطران سيميون عن خالص شكره وتقديره للمحافظ على اهتمامه الكبير بالدير وحرصه الدائم على متابعة كافة تفاصيله، مؤكدًا أن حضوره الدائم للمناسبات واللقاءات الخاصة بالدير يعكس عمق العلاقات القائمة على الاحترام والتعاون بين المحافظة وإدارة الدير. 

كما نقل المطران شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته ودعمه لمشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام"، الجاري تنفيذه بمدينة سانت كاترين، والذي يجسد رؤية مصر في إحياء مقاصدها الدينية والسياحية.


​واختتم اللقاء بدعوة وجهها المطران سيميون  للمحافظ لحضور احتفالات ميلاد القديسة كاترين، المقرر إقامتها خلال الشهر المقبل بمدينة سانت كاترين، في أجواء تسودها الإخاء والمحبة والسلام. وفي ختام اللقاء، أهدى محافظ جنوب سيناء درع المحافظة إلى المطران سيميون، تقديرًا لدوره وجهوده في تعزيز روح المحبة والسلام، ودعمه المستمر للعلاقات الوثيقة بين إدارة دير سانت كاترين وأبناء المحافظة.
 

جنوب سيناء شرم الشيخ المطران سانت كاترين استقبال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ضم الزوجة والأبناء الى بطاقات التموين

وأنت في البيت .. خطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين أون لاين

أرشيفية

3160 جرام ذهب و1474 جرام فضة.. ننشر قائمة مسروقات مصلحة دمغ المصوغات والموازين

ترشيحاتنا

كرة النسائية

إعلان حكام مباريات اليوم بالجولة التاسعة بدوري الكرة النسائية

الأهلي

قبل ضربة البداية الإفريقية.. الأهلي يستعين بتقرير محللي الأداء لفك شفرة شبيبة القبائل

منتخب الكونغو

الكونغو الديمقراطية تحجز مقعدها بنهائي الملحق الأفريقي المؤهل لمونديال 2026

بالصور

طريقة عمل ميني بيتزا.. سريعة وسهلة لعشاء لذيذ ومغذي

طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

اشرقت احمد

أشرقت أحمد تعود بعد 7 سنين وتبهر لجنة The Voice بشكل جديد كليًا

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

نجوم الفن

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد