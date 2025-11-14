محافظ جنوب سيناء: دير سانت كاترين أحد أبرز المعالم المقدسة عالميا

استقبل اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في مكتبه بمدينة شرم الشيخ، المطران سيميون، رئيس أساقفة سيناء للروم الأرثوذكس ورئيس دير سانت كاترين، يرافقه توني كازامياس، مستشار المطران. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة التواصل المستمر بين المحافظة وإدارة الدير.

​خلال اللقاء، نقل المحافظ خالص تهانيه للمطران سيميون بمناسبة الترقيات الكنسية والمناسبات الدينية، معربًا عن تقديره الكبير لجهوده في رعاية هذا الصرح الديني العالمي.

وأكد اللواء مبارك أن دير سانت كاترين يمثل قيمة روحية وتاريخية فريدة؛ فهو شاهد على التسامح بين الأديان ورمز للسلام الإنساني الذي تنطلق منه رسالة مصر إلى العالم.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بهذه البقعة المقدسة التي تحتضن بين جنباتها تاريخًا ممتدًا من الإيمان والحضارة.

كما أشاد المحافظ بالأهمية الدينية والتاريخية والسياحية للدير، باعتباره أحد أبرز المعالم المقدسة عالميًا، ومقصدًا للزوار من مختلف الجنسيات لما يحمله من رسالة سلام وتسامح.

​من جانبه، عبّر المطران سيميون عن خالص شكره وتقديره للمحافظ على اهتمامه الكبير بالدير وحرصه الدائم على متابعة كافة تفاصيله، مؤكدًا أن حضوره الدائم للمناسبات واللقاءات الخاصة بالدير يعكس عمق العلاقات القائمة على الاحترام والتعاون بين المحافظة وإدارة الدير.

كما نقل المطران شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته ودعمه لمشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام"، الجاري تنفيذه بمدينة سانت كاترين، والذي يجسد رؤية مصر في إحياء مقاصدها الدينية والسياحية.



​واختتم اللقاء بدعوة وجهها المطران سيميون ل لمحافظ لحضور احتفالات ميلاد القديسة كاترين، المقرر إقامتها خلال الشهر المقبل بمدينة سانت كاترين، في أجواء تسودها الإخاء والمحبة والسلام. وفي ختام اللقاء، أهدى محافظ جنوب سيناء درع المحافظة إلى المطران سيميون، تقديرًا لدوره وجهوده في تعزيز روح المحبة والسلام، ودعمه المستمر للعلاقات الوثيقة بين إدارة دير سانت كاترين وأبناء المحافظة.

