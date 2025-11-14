قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسيرات أوكرانية تستهدف موقع تخزين النفط في روسيا
دعاء يوم الجمعة لغفران الذنوب.. كلمات بسيطة رددها قبل غروب الشمس
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح
سوريا.. استمرار هجمات العصابات على قوات الأمن بالسويداء
فصل الكهرباء عن عدة مناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
حريق هائل في مصنع نسيج بالمحلة
الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلته.. فضلها وأعظم 5 صيغ لقضاء الحاجة
جهود مكثفة لتنظيم وإدارة حركة الزائرين بالمتحف المصري الكبير
أقارب مرشح برلماني في مطروح يطلقون النار احتفالا بفوزه واتخاذ الإجراءات ضدهما
نيويورك تايمز : قلق في البنتاجون من صفقة بيع مقاتلات إف-35 للسعودية
مستشار سابق للأمم المتحدة: مصر تلعب دورا رياديا في استقرار وتنمية إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب الزمالك السابق: الأهلي كان الأفضل في السوبر

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

أكد تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق، أن فريق الأهلي كان الأفضل في نهائي كأس السوبر المصري، فيما تأثر الزمالك بغياب لاعبه بنتايج.

وقال دونجا في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، إن أحمد عبدالرؤوف يستحق الشكر على قيادته الفريق أمام طلائع الجيش وبيراميدز، لكنه لم يوفق في مواجهة الأهلي، مشيراً إلى أن عبدالرؤوف يمثل مستقبل نادي الزمالك في التدريب، ونتفهم الظروف الصعبة المحيطة به.

وأضاف: أفضل صفقات الزمالك هذا الموسم هي خوان بيزيرا، محمد إسماعيل، وأحمد ربيع، بينما لم يقدم باقي اللاعبين أي جديد، كما رأى أن مصطفى شلبي أفضل من شيكو بانزا، وأن الزمالك يحتاج إلى جناح أيسر خلال فترة انتقالات يناير، مقترحاً انضمام مصطفى ميسي للفريق، في حين أشار إلى أن مروان عثمان لاعب سيراميكا قريب من الانضمام للأهلي في يناير المقبل.

وعن المنتخب الوطني، تحفظ عبد الحميد على عدم ضم ناصر ماهر للمنتخب الأول أو الثاني، مؤكداً أن أحمد الشناوي هو الحارس رقم 1 في منتخب مصر، بينما مستوى محمد الشناوي متراجع، مع تحفظه على انضمام مصطفى شوبير، ورأى أن محمود حمدي حارس المصري ومحمد علاء حارس الجونة هما الأحق بالتواجد.

وأوضح عبد الحميد أن مروان عطية هو أفضل لاعب في مركز 6 بمصر، وأن محمود زلاكا لاعب عشوائي لكنه مفيد للمنتخب، فيما اعتبر أن طاهر محمد طاهر لا يستحق الانضمام لمنتخب مصر.

وعن مواجهة منتخب مصر للناشئين ضد سويسرا، وصفها بالصعبة، معتبراً أن الجيل الحالي مميز، وأن محمد حمد من اللاعبين المميزين، مع ترجيح كفة سويسرا للفوز.

الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

ضم الزوجة والأبناء الى بطاقات التموين

وأنت في البيت .. خطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين أون لاين

أرشيفية

3160 جرام ذهب و1474 جرام فضة.. ننشر قائمة مسروقات مصلحة دمغ المصوغات والموازين

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: انخفاض كبير بالحرارة.. وسيول محتملة وشبورة كثيفة تضرب الطرق غدا

بيض المائدة

أسعار البيض تتراجع.. وفرة في الأسواق ومعاناة بالمزارع

الطماطم

أسعار الطماطم تثير غضب المزارعين.. والزراعة تكشف الأسباب| خاص

ترشيحاتنا

سرداب_ صورة أرشيفية

إدفا.. قرية استيقظت على سرداب يبتلع البشر بسوهاج

شعار محافظة سوهاج

سوهاج.. أبرز الحوادث داخل المراكز المختلفة

الطبيب المصاب بقنا

أخبار قنا| إصابة طبيب بطلق نارى خلال المشاركة بقافلة طبية.. ومصرع شقيقتين أسفل عقار بقرية الحراجية

بالصور

طريقة عمل ميني بيتزا.. سريعة وسهلة لعشاء لذيذ ومغذي

طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل

فيديو

اشرقت احمد

أشرقت أحمد تعود بعد 7 سنين وتبهر لجنة The Voice بشكل جديد كليًا

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد