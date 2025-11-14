أمريكا تطلق عملية الرمح الجنوبي لاستهداف تجار المخدرات في نصف الكرة الغربي

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، فجر اليوم الجمعة، عن إطلاق عملية جديدة تحت اسم «الرمح الجنوبي» تستهدف شبكات المخدرات في النصف الغربي من الكرة الأرضية.



وقال هيجسيث، في تدوينة على منصة «إكس»: «تحت قيادة فرقة العمل المشتركة (الرمح الجنوبي) وقيادة الجيش الأمريكي الجنوبي، تهدف هذه العملية إلى حماية وطننا وصد تهديدات إرهابيي المخدرات عن منطقة نصف الكرة الغربي».



وأضاف الوزير أن العملية تأتي لضمان أمن الولايات المتحدة من المخدرات التي تهدد حياة المواطنين، مؤكدًا أن واشنطن تعتبر نصف الكرة الغربي جزءًا من محيطها الحيوي وستواصل حماية المنطقة.



وأكد هيجسيث أن العملية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث تعمل وزارة الدفاع على تنفيذ الأوامر.