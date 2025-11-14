فصل الكهرباء عن عدة مناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي في عدد من المناطق وذلك لإجراء الصيانة اللازمة في شبكات الكهرباء.

وأشارت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن فصل الكهرباء يبدأ اليوم من الثامنة صباحًا حتى العاشرة صباحاً.

المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء

مستشفى العبور - مركز تدريب الأرز - تحسين المحاصيل - الذرة الشامية - عمارات الثلاجة - منطقة زهدي - القانونيين بجوار تقسيم زهدي - السلخانة - منطقة البنوك (بنك مصر – البنك الأهلي – بنك القاهرة - بنك التنمية) - المحاربين الجديدة - منطقة بيع المصنوعات – منطقة المزلقان – منطقة الثقافة القديم - تقسيم السلام - مديرية الكهرباء - المعهد الديني - مدرسة الزراعة - مدرسة الصنايع بنات - إسكان الشباب - عمارات المهندسين أمام صنعاء - منطقة صنعاء - مدرسة عزت الشافعي - مديرية الأمن - مجلس الدولة - أبراج الأحرار - الرمد الجديد.