أمطار غزيرة في فلسطين.. غرق الخيام في غزة وتسجيل إصابات

ذكرت تقارير إعلامية بأن العشرات من الخيام الفلسطينية غرقت في مياة الأمطار، حيث تم تسجيل إصابات بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت بمدينة غزة .

وفي سياق آخر؛ هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، غرفا سكنية ومنشآت زراعية في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط أسامة مخامرة، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت خربة الفخيت بمسافر يطا، وهدمت غرفتين سكنيتين، ومطبخا ووحدة صحية وحظيرة أغنام وبئر مياه، ودمرت عددا من خزانات المياه تعود للمواطن سمير حمامدة، الذي باتت عائلته المكونة من سبعة أفراد بلا مأوى.

كما هدمت تلك القوات بئر مياه للمواطن عيسى حمامدة.

يذكر، أن خربة الفخيت واحدة من 12 تجمعا سكنيا مهددا بالهدم في مسافر يطا، ما يؤدي إلى تهجير أكثر من 4 آلاف مواطن قسرا عن مساكنهم وممتلكاتهم، بذريعة وقوعها في منطقة عسكرية، أعلنها الاحتلال على مساحة تزيد على 32 ألف دونم من أراضي المواطنين في مسافر يطا.

وكانت محكمة الاحتلال العليا في القدس قد رفضت بتاريخ 4/5/2022 الالتماس المقدم من أهالي تلك التجمعات، ضد قرار سلطات الاحتلال إعلانها مناطق "إطلاق نار"، ما يعني السماح لسلطات الاحتلال بهدمها وتهجير سكانها.