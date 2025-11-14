قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتحف المصري الكبير يشدد تعليمات الزيارة بعد رصد سلوكيات غير منضبطة
وزير الكهرباء يبحث مع وفد البنك الدولي التعاون في الطاقات المتجددة
قبل انطلاق المرحلة الثانية.. خريطة انتخابات النواب في المحافظات والدوائر
عيار 21 يسجل 5645 جنيها.. تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب في مصر
المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات
الرئيس الأوكراني: على العالم أن يستخدم العقوبات لوقف الاعتداءات الروسية
ذروة التقلبات الجوية.. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة
أمبري: تعرض ناقلة نفط متجهة نحو المياه الإقليمية الإيرانية لهجوم بحري
بعد غلقه 8 ساعات.. إعادة فتح طريق امتداد محور 26 يوليو
وزير الزراعة: 8.2 مليون طن إجمالي صادرات مصر الزراعية حتى الآن
السودان يصرخ.. مجاعة ونزوح وغياب المساعدات الإنسانية
أفريقيا تشهد أسوأ تفشٍ للكوليرا منذ ربع قرن
أخبار العالم

أمطار غزيرة في فلسطين.. غرق الخيام في غزة وتسجيل إصابات

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
محمود نوفل

ذكرت تقارير إعلامية بأن العشرات من الخيام الفلسطينية غرقت في مياة الأمطار، حيث تم تسجيل إصابات بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت بمدينة غزة .

وفي سياق آخر؛ هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، غرفا سكنية ومنشآت زراعية في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط أسامة مخامرة، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت خربة الفخيت بمسافر يطا، وهدمت غرفتين سكنيتين، ومطبخا ووحدة صحية وحظيرة أغنام وبئر مياه، ودمرت عددا من خزانات المياه تعود للمواطن سمير حمامدة، الذي باتت عائلته المكونة من سبعة أفراد بلا مأوى.

كما هدمت تلك القوات بئر مياه للمواطن عيسى حمامدة.

يذكر، أن خربة الفخيت واحدة من 12 تجمعا سكنيا مهددا بالهدم في مسافر يطا، ما يؤدي إلى تهجير أكثر من 4 آلاف مواطن قسرا عن مساكنهم وممتلكاتهم، بذريعة وقوعها في منطقة عسكرية، أعلنها الاحتلال على مساحة تزيد على 32 ألف دونم من أراضي المواطنين في مسافر يطا.

وكانت محكمة الاحتلال العليا في القدس قد رفضت بتاريخ 4/5/2022 الالتماس المقدم من أهالي تلك التجمعات، ضد قرار سلطات الاحتلال إعلانها مناطق "إطلاق نار"، ما يعني السماح لسلطات الاحتلال بهدمها وتهجير سكانها.

