قصة أول طفل في العالم يولد بمساعدة الذكاء الاصطناعي.. الروبوت نفذ العملية وفق 23 خطوة مبرمجة

يدخل الذكاء الاصطناعي بقوة في جميع المجالات، ومن أهمها المجال الطبي، فهناك عمليات صعبة تتم باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأن آخر الأشياء المبهرة ولادة طفل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكشفت القناة الأولى عن أن الذكاء الاصطناعي ليس خيال علمي، لكن نقطة تحول في طريقة التفكير، وأن ما يتم يعتبر باب جديد لحل مشكلات طبية كثيرة.

وأوضحت القناة أن الولادة تمت بالتلقيح من خلال عملية دقيقة تمت من دولة، على سيدة في دولة أخرى، وأن الولادة كانت لطفل ذكر.

كما استعرضت مذيعات صدى البلد في «صباح البلد»، الحدث الطبي العالمي الذي شغل الأوساط العلمية مؤخرًا، والمتمثل في ولادة أول طفل في العالم بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وهي تجربة وصفتها التقارير الدولية بأنها نقلة نوعية في عالم الطب الإنجابي.

وأكدت المذيعات خلال الفقرة أن الحدث الذي شهدته مدينة جوادالاخارا بالمكسيك يمثل خطوة جديدة في عالم التكنولوجيا الطبية، بعد تنفيذ عملية تلقيح صناعي آلي بالكامل عبر روبوت ذكي خضع لتحكم فريق علمي من نيويورك باستخدام أنظمة تعلم آلي متطورة.

تفاصيل التجربة العلمية



وبحسب ما رصدته «صدى البلد» نقلًا عن تقارير علمية دولية، فقد قام الروبوت بحقن حيوان منوي واحد داخل بويضة أنثوية بدقة عالية دون تدخل بشري مباشر، ما أسفر عن ولادة طفل ذكر بصحة جيدة، في أول تجربة ناجحة من نوعها عالميًا.



وأوضح العلماء أن الروبوت نفذ العملية وفق 23 خطوة مبرمجة بدقة، بداية من اختيار أنسب الحيوانات المنوية حتى مرحلة الحقن والتخصيب، تحت إشراف شركة Conceivable Life Sciences الأمريكية.

وأعربت مذيعات البرنامج عن دهشتهن من التطور الكبير في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإنجاب، حيث قالت إحداهن مازحة: «هي نصيبها كده.. ربنا كتب لها أول طفل يولد بالذكاء الاصطناعي!»، بينما أكدت أخرى أن «العلم لا يتوقف عن إدهاشنا، لكن يظل العنصر الإنساني ضروريًا مهما تقدمت التكنولوجيا».

وخلال الفقرة، ناقشت المذيعات الجوانب الأخلاقية والقانونية المرتبطة بالتجربة، وتساءلن حول مدى أحقية الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات حساسة تتعلق باختيار الأجنة أو التحكم في عمليات الإنجاب، مؤكدات على أهمية الإشراف البشري الكامل ووضع ضوابط قانونية واضحة لهذه التقنيات.

كما كشف الدكتور وائل بدوي عضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي، تفاصيل ولادة أول طفل في العالم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقال إن التكنولوجيا قد تصل بنا إلى أماكن بعيدة، وأن تلك العملية من ضمن العمليات التي تتم عن بعد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الجراحة عن بعد وصلت لـ تطورات غير مسبوقة، وأن حالة ولادة الطفل بالذكاء الاصطناعي تمت عن بعد من نيورك للمكسيك فهذا يوضح التقدم الكبير.

ولفت إلى أنه بعد ولادة الطفل يؤكد التقدم الكبير، وأن الذكاء الاصطناعي قادم بقوة، وأن ذلك لن يكون له تأثير بالسلب على الطبيب، لكن الذكاء الاصطناعي سيكون مساعد للطبيب.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يحصل على وظيفة الطبيب، لكن يجعل عمله أعلى كفاءة، وبدلا من عمل 10 لـ 15 عملية جعله ينفذ عمليات أكثر، لآن الذكاء الاصطناعي يسرع العمليات.

وأوضح أنه لا يمكن إلغاء كامل للعنصر البشري، وأن هناك أطباء تتعلم طريق عمل العمل بالذكاء الاصطناعي.