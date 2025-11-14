قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول جثامين 15 شهيدًا إلى غزة ضمن صفقة تبادل الجثامين مع إسرائيل
حكم إثبات النسب بـDnA .. العلماء: الطفل المولود من علاقة غير شرعية يُنسَب لأمه فقط
بيطري القليوبية يواصل تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
موعد صلاة الجمعة.. اعرف التوقيت الصحيح للصلوات الخمس
عمر خيرت.. مفاجأة مهرجان «صدى الأهرامات»
محافظ جنوب سيناء يشهد حفل زفاف بدوي جماعي بوادي مجيرح بمدينة دهب
مهدد بالغياب عن افتتاح كأس العالم.. عقوبة قاسية تنتظر رونالدو
قصة أول طفل في العالم يولد بمساعدة الذكاء الاصطناعي.. الروبوت نفذ العملية وفق 23 خطوة مبرمجة
وزير الصحة: نقل الطبيب المصاب بطلق ناري طائش إلى معهد ناصر
الاحتلال يسلم جثامين 15 شهيدا ضمن صفقة تبادل الأسرى
كيفية استخراج الملصق الإلكتروني 2025
خلصوا عليها في رمضان .. تفاصيل مثيرة في جريمة فتاة البرميل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يشهد حفل زفاف بدوي جماعي بوادي مجيرح بمدينة دهب

المحافظ خلال حضوره الزفاف
المحافظ خلال حضوره الزفاف
ايمن محمد

شهد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، زفاف بدوي جماعي بوادي مجيرح بمدينة دهب ، وذلك بحضور رئيس المدينة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة،

وخلال الاحتفال، أعرب أهالي المنطقة عن خالص شكرهم وتقديرهم  للمحافظ على حرصه الدائم على مشاركة المواطنين مناسباتهم، ودعمه المتواصل لأهالي البادية في مختلف المناطق، مؤكدين أن حضوره للاحتفال يجسد اهتمام المحافظة بأبنائها في كل المناسبات المجتمعية. كما وجّه النائب النائب موسى فراج عضو مجلس الشيوخ عن دائرة خليج العقبة كلمة شكر خاصة للمحافظ تقديرًا لجهوده المبذولة في دعم الخدمات والتنمية بالمنطقة.

وقام المحافظ خلال الاحتفال بتقديم هدايا  للعرسان  بمناسبة هذه المناسبة السعيدة، وسط أجواء من البهجة والاحتفاء.

كما أعلن المحافظ عن عدد من البشائر التنموية لأهالي المنطقة، أبرزها:

أن المحافظة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لإنشاء وحدات سكنية اجتماعية بالمحافظة بجميع مدنها.


بدء أعمال تطوير محطة معالجة الصرف الصحي بدهب وهو ما سينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين ومردوده الإيجابي على السياحة بالمدينة.

تخصيص 540 وحدة سكنية جديدة بمدينة دهب ضمن مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها لتلبية احتياجات المواطنين.

ويأتي حضور المحافظ ومشاركته هذا الحدث السعيد في إطار حرصه المستمر على التواصل ودعم المناسبات الاجتماعية لأبناء المحافظة في مختلف مدن ووديان جنوب سيناء.

جنوب سيناء فرح بدوي دهب زفاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

الطقس

توقعات الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة وحالة الطقس في جميع المحافظات

الذهب

أقل سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025

ترشيحاتنا

محمد صبري نجم الزمالك السابق

بالغ الحزن والأسى.. الأهلي ينعي محمد صبري

محمد صبري

لُقب بالمدفعجي وقدم مصطفى فتحي.. كل ما تريد معرفته عن الراحل محمد صبري

شيكو بانزا

نجم الزمالك السابق يدافع عن شيكو بانزا.. ويدعم عبد الرؤوف

بالصور

غدا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد