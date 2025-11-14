محافظ جنوب سيناء يشهد حفل زفاف بدوي جماعي بوادي مجيرح بمدينة دهب

شهد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، زفاف بدوي جماعي بوادي مجيرح بمدينة دهب ، وذلك بحضور رئيس المدينة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة،

وخلال الاحتفال، أعرب أهالي المنطقة عن خالص شكرهم وتقديرهم للمحافظ على حرصه الدائم على مشاركة المواطنين مناسباتهم، ودعمه المتواصل لأهالي البادية في مختلف المناطق، مؤكدين أن حضوره للاحتفال يجسد اهتمام المحافظة بأبنائها في كل المناسبات المجتمعية. كما وجّه النائب النائب موسى فراج عضو مجلس الشيوخ عن دائرة خليج العقبة كلمة شكر خاصة للمحافظ تقديرًا لجهوده المبذولة في دعم الخدمات والتنمية بالمنطقة.

وقام المحافظ خلال الاحتفال بتقديم هدايا للعرسان بمناسبة هذه المناسبة السعيدة، وسط أجواء من البهجة والاحتفاء.

كما أعلن المحافظ عن عدد من البشائر التنموية لأهالي المنطقة، أبرزها:

أن المحافظة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لإنشاء وحدات سكنية اجتماعية بالمحافظة بجميع مدنها.



بدء أعمال تطوير محطة معالجة الصرف الصحي بدهب وهو ما سينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين ومردوده الإيجابي على السياحة بالمدينة.

تخصيص 540 وحدة سكنية جديدة بمدينة دهب ضمن مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها لتلبية احتياجات المواطنين.

ويأتي حضور المحافظ ومشاركته هذا الحدث السعيد في إطار حرصه المستمر على التواصل ودعم المناسبات الاجتماعية لأبناء المحافظة في مختلف مدن ووديان جنوب سيناء.