تنال الرحمة والرضوان والبركة والغفران.. خطيب المسجد الحرام: بهذه الطاعة
شبكة عالمية تشيد بمحمد صلاح: أيقونة ليفربول وأفضل جناح في البريميرليج
صحة بني سويف: قافلة تُقدم أكثرمن 3600 خدمة طبية بالمجان لأهالي قرية شاطر بإهناسيا
غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟
أول منطقة استثمارية مخصصة للسياحة العلاجية تبدأ العمل مايو المقبل
قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع
الأمم المتحدة: التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة يرقى إلى جريمة حرب
أدعوا له بالرحمة.. موعد ومكان جنازة محمد صبري نجم الزمالك
الأمم المتحدة: الاحتلال هجر 1500 فلسطيني في الضفة
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ نادي أحمد زيدان: جميل الصوت والأذان والخلق والجَنان
علي جمعة: علينا أن نراقب أبنائنا ونتدخَّل في "حُسْنِ الصحبة"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
أخبار العالم

الأمم المتحدة: الاحتلال هجر 1500 فلسطيني في الضفة

محمود نوفل


أعلنت الأمم المتحدة قوات الاحتلال هجّرت أكثر من 1500 فلسطيني في الضفة بسبب عمليات الهدم بحجة عدم وجود تصاريح منذ بداية عام 2025.

وقالت الأمم المتحدة في بيان أن 30 فلسطينيا أُصيبوا في الضفة بينهم 4 أطفال في هجمات لمستوطنين إسرائيليين خلال أسبوع واحد فقط.

وأضافت الأمم المتحدة: صور أقمار صناعية حديثة أظهرت تدمير أو تضرر نحو 1,460 مبنى في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم.

وتابعت الأمم المتحدة: كما تم تهجير أسرة فلسطينية من 6 أشخاص في قرية خربة أبو فلاح في رام الله بعد إحراق مستوطنين منزلهم.

وزادت الأمم المتحدة: مابين الفترة من 4 و10 نوفمبر الجاري قتلت القوات الإسرائيلية 4 فلسطينيين بالضفة الغربية بينهم 3 أطفال.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن إجمالي عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية منذ يناير 2025 ارتفع إلى 45.

قوات الاحتلال الضفة الغربية المستوطنين إسرائيليين الأمم المتحدة مخيم جنين

