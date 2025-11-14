الأمم المتحدة: الاحتلال هجر 1500 فلسطيني في الضفة



أعلنت الأمم المتحدة قوات الاحتلال هجّرت أكثر من 1500 فلسطيني في الضفة بسبب عمليات الهدم بحجة عدم وجود تصاريح منذ بداية عام 2025.

وقالت الأمم المتحدة في بيان أن 30 فلسطينيا أُصيبوا في الضفة بينهم 4 أطفال في هجمات لمستوطنين إسرائيليين خلال أسبوع واحد فقط.

وأضافت الأمم المتحدة: صور أقمار صناعية حديثة أظهرت تدمير أو تضرر نحو 1,460 مبنى في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم.

وتابعت الأمم المتحدة: كما تم تهجير أسرة فلسطينية من 6 أشخاص في قرية خربة أبو فلاح في رام الله بعد إحراق مستوطنين منزلهم.

وزادت الأمم المتحدة: مابين الفترة من 4 و10 نوفمبر الجاري قتلت القوات الإسرائيلية 4 فلسطينيين بالضفة الغربية بينهم 3 أطفال.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن إجمالي عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية منذ يناير 2025 ارتفع إلى 45.