روسيا تقترح مشروع قرار بشأن غزة في مجلس الأمن

اقترحت روسيا، اليوم الجمعة، مسودة مشروع قرار في الأمم المتحدة صاغته بشأن غزة، يتضمن تمكين مجلس الأمن من وضع نهج متوازن ومقبول وموحد نحو تحقيق وقف مستدام للنزاع.

وقالت بعثة روسيا في الأمم المتحدة في مذكرة، إلى أعضاء مجلس الأمن، إن مشروع قرارها مستوحى من مشروع القرار الأمريكي، حسبما ذكرته "رويترز".

وتطلب المسودة الروسية، أن يحدد الأمين العام للأمم المتحدة خيارات لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، ولا تذكر "مجلس السلام" الذي اقترحت الولايات المتحدة إنشاءه لإدارة الفترة الانتقالية في غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تبذل فيه الولايات المتحدة الأمريكية جهودًا لتمرير مشروع قرار في مجلس الأمن صاغته بشأن غزة، من شأنه أن يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين فلسطين وإسرائيل.

ووزعت الولايات المتحدة رسميا مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر الأسبوع الماضي، وقالت إنها تحظى بدعم إقليمي لقرارها الذي سيمنح تفويضًا لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي وقوة دولية لتحقيق الاستقرار.

وحثَّت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن على المضي قدمًا في الموافقة على النص الأمريكي.