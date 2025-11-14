حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية إن الأجهزة التنفيذية تواصل حملاتها على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة لإزالة تعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو إستكمال البناء بدون تراخيص وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون.

واضاف المحافظ أنه شهد مركز ديرب نجم تنفيذ إزالة لعِشّة بالخوص والسدة بقرية فرغان بالوحدة المحلية بصفط زريق على مساحة ٢ سهم خارج الحيز العمراني وكذلك إزالة حالة تعدي على أملاك دوله علي مساحة ٨ سهم.

وفي مركز ههيا تم تنفيذ إزالة لغرفتين وسور مخالف لشروط الترخيص بمنطقة التل الأحمر بوحدة الزرزمون وكذلك تم تنفيذ إزالة لهنجر مقام على أرض زراعية بمساحة ٧٥٠ مترًا بنطاق المدينة.

وفي مركز فاقوس تم تنفيذ إزالة لـ ٣ حالات تعدي عبارة عن أسوار مقامة بالطوب الأبيض بارتفاعات مختلفة بناحية الهيصيمية مع إزالة تشوينات مواد البناء وفي مركز أبو حماد تم تنفيذ إزالة ل ٦ حالات تعدي بالوحدات المحلية الصوة والعباسة والملاك وطويحر باجمالى مساحة ٨٧٠ متراً.