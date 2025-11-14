السياحة بالشرقية تنظم رحلة لطلاب مدرسة لزيارة المنطقة الأثرية بتل بسطا

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقي رحلة لطلاب مدرسة الشهيد ايمن محمد محمد سالم الإعدادية بالشوبكى لزيارة المنطقة الأثرية بتل بسطا ومسجد عبد العزيز رضوان بمدينة الزقازيق، وذلك بالتنسيق مديرية التربية والتعليم بالشرقية ومتحف تل بسطا.

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية رفع الوعى السياحي والأثري لدى طلاب المدارس من خلال تعريفهم بالحضارة المصرية والآثار والتراث، والمقومات السياحية التي تتمتع بها المحافظة لتنمية الوعي وتعزيز الإنتماء الوطني لديهم.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ علي إهتمام وحرص المحافظة علي تنفيذ البرامج السياحية الهادفة إلى تعزيز الوعي السياحي لدى أبناءها، للتعريف بالمقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، مشيرة إلى أن الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية قد أعدت برنامج لتنمية الوعى السياحى لأبناء المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للوعى الأثرى بوزارة السياحة والأثار وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالشرقية..

وأشارت إلي انه يهدف البرنامج إلى تعريف الطلاب بالمواقع السياحية والأثرية داخل المحافظة، وتعزيز الوعي بأهمية القطاع السياحي وسبل التواصل الإيجابي مع السائحين، فضلاً عن تنظيم رحلات لطلاب المراحل التعليمية المختلفة (الإبتدائي – الإعدادي – الثانوي)، مع توفير وسائل النقل اللازمة لتسهيل انتقالهم إلى المواقع الأثرية.

وفى سياق متصل، أوضحت الدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية أن الهيئة قامت بتنظيم زيارة الي منطقة "آثار تل بسطه' شملت جولة ميدانية بالمنطقة الأثرية ومتحف تل بسطا، بالإضافة لزيارة مسجد عبد العزيز رضوان بمدينة الزقازيق.