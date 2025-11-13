القبض على شخص صدم طالبا بسيارته وتعدى عليه بالضرب في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بالاصطدام بأحد الأشخاص حال قيادته دراجة هوائية والتعدى عليه بالضرب لدى معاتبته له بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد قائد الدراجة الهوائية (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد) وبسؤاله قرر بتضرره من قيام قائد سيارة ملاكى بالاصطدام به حال سيره بالدراجة الهوائية قيادته بأحد الطرق بدائرة المركز محل إقامته، وكذا التعدى عليه بالضرب حال معاتبته له دون حدوث إصابات، وذلك إثر خلافات على أولوية المرور.

تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (مالك محل – مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.