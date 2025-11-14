القبض على رجل وزوجته روجا شائعة عن القبض على نجله بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداولهما بإحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنوا الإدعاء بقيام قوة أمنية بالشرقية بإلقاء القبض على أحد الأشخاص وتفتيش مسكنه والإستيلاء على مبلغ مالى منه دون وجه حق.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 22 أكتوبر المنقضى، ووفقاً لإجراءات مقننة تم ضبط المذكور (عاطل "له معلومات جنائية").. وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش ، الهيروين" – فرد محلى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه، كما أمكن تحديد وضبط المتحدثان بمقطع الفيديو ("والد وزوجة المذكور" – مقيمان بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية ) وبمواجهتهما أقرا بإدعائهما الكاذب للتشكيك فى الإجراءات التى تم إتخاذها حيال المذكور فى محاولة للإستفادة منها قضائياً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .