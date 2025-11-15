قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحوث الزراعية ينظم الملتقى العملي الثالث حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم
أحمد غنيم: الزوار سيدخلون المتحف المصري الكبير بتوقيتات محددة
OpenAI تتعلم الدرس وتطلق تحديث ChatGPT الضخم لمعالجة أخطاء الماضي
روسيا تعلن رفع القيود المفروضة على مطاري سامارا وساراتوف
أحمد مراد يكشف لـ صدى البلد كواليس وأسرار فيلم "الست"
إنفجارات عنيفة بمصنع للكيماويات الزراعية بالأرجنتين وإصابة 15 شخصًا
دعاء بعد الصلاة يقضي حاجتك وديونك ويوسع رزقك.. بـ13كلمة تنال الفرج
خلال دقائق.. قائمة الخدمات المتوفرة فى ماكينة الأحوال المدنية
تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
محمد ثروت: التمثيل مع اللا شيء التحدي الأكبر بفيلم أوسكار عودة الماموث
تبدأ من 99 ألف ريال.. أسعار تويوتا كورولا 2025 في السوق السعودي
برلمان

غسلوا 300 مليون جنيه .. عقوبات مشددة تواجه تجار مخدرات

غسيل الأموال
غسيل الأموال
أميرة خلف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من ضبط  8 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

وبإجراء التحريات تبين قيامهم بالاتجار فيها وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).

و قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (300) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة 

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

عقوبة غسيل الأموال 

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك

برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. اترك ما لا تملك تغييره

برج الثور حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. لا تتمسّك بمخاوفك

