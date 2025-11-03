قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد أول إجازة رسمية مقبلة للقطاعين العام والخاص والمدارس
دفع ثمن رحيل الفدائي .. تعليق مثير لبركات بعد تعادل الأهلي والمصري
تحذير عاجل من أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات..واستمرار السحب على عدة مناطق
الجهاز الفني للأهلي يصطحب جميع اللاعبين إلى الإمارات
الطقس اليوم | سحب رعدية تغطي هذه المحافظات.. انتظروا أمطارا
عملية جراحية.. شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
هولندا تعلن إعادة قطعة أثرية إلى مصر.. وهذه عقوبة تهريب الآثار
عناصر من حماس يدخلون منطقة "الخط الأصفر" بحثا عن جثث رهائن إسرائيليين
محمد صلاح يواصل مطاردة رقم تييري هنري في الدوري الإنجليزي الممتاز| تفاصيل
وفاة مدير مدرسة عقب طابور الصباح في الأقصر
رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري بالعاصمة "الدوحة"لبحث ملفات التعاون المشتركة
أخبار العالم

رشوة واحتيال وغسيل أموال.. قضية فساد كبرى تهز إسرائيل

تل أبيب
أ ش أ

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية رئيس اتحاد العمال العام (الهستدروت) أرنون بار دافيد وزوجته ومسؤولين كبار في قضية رشوة واحتيال واسعة النطاق شملت 350 مشتبها في لجان العمل والبلديات والشركات العامة، وذلك في إطار التحقيق الواسع الذي فتحته الشرطة في فساد داخل اتحاد العمال العام، أكبر منظمة نقابية في إسرائيل.


وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليوم /الاثنين/ أن التحقيق يجري تحت إشراف إدارة الاقتصاد في مكتب المدعي العام لإسرائيل، والتي من المتوقع أن تقدم لوائح اتهام إضافية في الأيام المقبلة.
 

ونقلت الصحيفة عن السلطات قولها “إن المشتبه بهم يخضعون للتحقيق بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وغسيل الأموال والجرائم الضريبية”.

 وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق يتركز حول تلقي رشى واستخدام نفوذ داخل الهستدروت، إلى جانب منح مناقصات ووظائف بشكل غير قانوني مقابل امتيازات مالية وسياسية.. لافتة إلى أن التحقيق كشف عن واحدة من أخطر الفضائح في السنوات الأخيرة.


وقالت الصحيفة "بعض المسؤولين أساءوا استخدام أموال الاتحاد وموارده لخدمة مصالح شخصية وحزبية، ما دفع السلطات إلى تنفيذ حملة اعتقالات ومصادرة وثائق من مكاتب الاتحاد".


شمل التحقيق نحو 350 شخصا مرتبطين بلجان العمل ونقابات القطاع العام.. وألقى القبض على 8 مشتبهين بهم، واعتقل 27 آخرون للاستجواب.. ومن بين المعتقلين رئيسا بلديتين من شمال وجنوب إسرائيل.


وبحسب الشرطة، فإن رجل أعمال بارز في قطاع التأمين، يوصف بأنه شريك مقرب من بار ديفيدر استخدم علاقاته داخل الهستدروت لتوزيع الوظائف المربحة وتعيين حلفاء في مناصب نقابية ومجالس إدارة رئيسية في السلطات المحلية والشركات المملوكة للحكومة والشركات الكبرى.


وتقول الشرطة إن رجل الأعمال استغل علاقاته للحصول على عقود تأمين مع نقابات عمالية وبلديات، مقابل منحه مناصب قيادية، بما في ذلك مناصب في حزب "كيرن كايميث لإسرائيل" (KKL) وشركة سكك حديد إسرائيل.


ويقول المحققون إنه أنفق أيضا أموالا غير مشروعة على مطاعم فاخرة وسفريات ونفقات شخصية، ومن بين المعتقلين رجل الأعمال وابنه.
 

