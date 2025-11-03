رشوة واحتيال وغسيل أموال.. قضية فساد كبرى تهز إسرائيل

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية رئيس اتحاد العمال العام (الهستدروت) أرنون بار دافيد وزوجته ومسؤولين كبار في قضية رشوة واحتيال واسعة النطاق شملت 350 مشتبها في لجان العمل والبلديات والشركات العامة، وذلك في إطار التحقيق الواسع الذي فتحته الشرطة في فساد داخل اتحاد العمال العام، أكبر منظمة نقابية في إسرائيل.



وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليوم /الاثنين/ أن التحقيق يجري تحت إشراف إدارة الاقتصاد في مكتب المدعي العام لإسرائيل، والتي من المتوقع أن تقدم لوائح اتهام إضافية في الأيام المقبلة.



ونقلت الصحيفة عن السلطات قولها “إن المشتبه بهم يخضعون للتحقيق بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وغسيل الأموال والجرائم الضريبية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق يتركز حول تلقي رشى واستخدام نفوذ داخل الهستدروت، إلى جانب منح مناقصات ووظائف بشكل غير قانوني مقابل امتيازات مالية وسياسية.. لافتة إلى أن التحقيق كشف عن واحدة من أخطر الفضائح في السنوات الأخيرة.



وقالت الصحيفة "بعض المسؤولين أساءوا استخدام أموال الاتحاد وموارده لخدمة مصالح شخصية وحزبية، ما دفع السلطات إلى تنفيذ حملة اعتقالات ومصادرة وثائق من مكاتب الاتحاد".



شمل التحقيق نحو 350 شخصا مرتبطين بلجان العمل ونقابات القطاع العام.. وألقى القبض على 8 مشتبهين بهم، واعتقل 27 آخرون للاستجواب.. ومن بين المعتقلين رئيسا بلديتين من شمال وجنوب إسرائيل.



وبحسب الشرطة، فإن رجل أعمال بارز في قطاع التأمين، يوصف بأنه شريك مقرب من بار ديفيدر استخدم علاقاته داخل الهستدروت لتوزيع الوظائف المربحة وتعيين حلفاء في مناصب نقابية ومجالس إدارة رئيسية في السلطات المحلية والشركات المملوكة للحكومة والشركات الكبرى.



وتقول الشرطة إن رجل الأعمال استغل علاقاته للحصول على عقود تأمين مع نقابات عمالية وبلديات، مقابل منحه مناصب قيادية، بما في ذلك مناصب في حزب "كيرن كايميث لإسرائيل" (KKL) وشركة سكك حديد إسرائيل.



ويقول المحققون إنه أنفق أيضا أموالا غير مشروعة على مطاعم فاخرة وسفريات ونفقات شخصية، ومن بين المعتقلين رجل الأعمال وابنه.

