محرم ومجرم.. أزهري يوجه رسالة لسيدات تنشر أمور بيتها على السوشيال

أكد الشيخ مصطفى شلبي الأزهري من علماء الأزهر الشريف، أن ما يحدث من بعض الأشخاص عبر منصات السوشيال ميديا، بخصوص نشر أمورهم الشخصية للجميع، أمر غير طبيعي ولا يقبله الإسلام، ولا المجتمع ولا الإنسان العاقل.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الشريعة الإسلامية حددت العلاقات الأسرية، خاصة العلاقة الزوجية، ووضعوا لها قوانين، وأن العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة تقوم على الستر والحماية والتجمل والانسجام.

وأشار إلى أن الله قال في كتابه الكريم :" هن لباس لكم وأنتم لباس لهن" فالله شبه العلاقة الزوجية، بالملابس والستر، والأمان، والحماية، وكل شئ، ومن ينشر شئ على السوشيال ميديا يخالف تعاليم الدين.

محرم وجرم

ولفت إلى أن الله فرض على الزوجين الستر، وأن البداية كان بالمرأة أن تستر زوجها، وكل ما هو موجود في بيت زوجها، وأن من يفعل ذلك محرم وجرم.