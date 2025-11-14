قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسيرات أوكرانية تستهدف موقع تخزين النفط في روسيا
دعاء يوم الجمعة لغفران الذنوب.. كلمات بسيطة رددها قبل غروب الشمس
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح
سوريا.. استمرار هجمات العصابات على قوات الأمن بالسويداء
فصل الكهرباء عن عدة مناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
حريق هائل في مصنع نسيج بالمحلة
الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلته.. فضلها وأعظم 5 صيغ لقضاء الحاجة
جهود مكثفة لتنظيم وإدارة حركة الزائرين بالمتحف المصري الكبير
أقارب مرشح برلماني في مطروح يطلقون النار احتفالا بفوزه واتخاذ الإجراءات ضدهما
نيويورك تايمز : قلق في البنتاجون من صفقة بيع مقاتلات إف-35 للسعودية
مستشار سابق للأمم المتحدة: مصر تلعب دورا رياديا في استقرار وتنمية إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عالم أزهري: الغيرة على الدين لا تعني الاندفاع والتهور

جامعة الازهر
جامعة الازهر
عبد الرحمن محمد

قال الدكتور أحمد نبوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إنّ الغيرة على الدين ليست اندفاعًا ولا تهورًا، وإنما هي غيرة منضبطة تقوم على العلم والحساب ومعرفة حدود الموقف، موضحًا أن هذا هو الدرس الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه للأمة في الموقف الذي وقع فيه الصحابي الجليل أسامة بن زيد رضي الله عنه.

وأوضح الدكتور نبوي خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الخميس، أنّ بعض الناس تظن أن أي تصرف مبني على الحماسة يُعدّ غيرة على الدين، وهذا غير صحيح؛ فالغيرة الحقيقية "تحتاج إلى علم، وإدراك، وحسن تقدير للموقف، وأن تكون مبنية على معلومات صحيحة"، لا على الطيش أو التسرع أو الاعتداء على ما في قلوب الناس، لأن القلوب لا يعلم ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أنّ التذرع بفكرة الغيرة على الدين لتبرير التصرفات الخاطئة لا يقرّه الدين ولا يحبه الله ولا رسوله، مؤكدًا أنّ الغيرة المحمودة هي تلك التي تدفع الإنسان لأن يتصرف تصرفًا يقرّه الشرع ويستند إلى ظاهر ثابت وواضح.

وبيّن أن من أهم الدروس التي نتعلمها من هذا الموقف النبوي أنّ على الإنسان أن يترك مساحة لـ التمس الأعذار، قائلًا: "التماس العذر أول بند نتعلمه، لأن الإنسان بطبيعته لن يرضى عن جميع تصرفات من حوله، ولذلك قالوا: التمس لأخيك المؤمن ولو سبعين عذرًا". وأضاف أن كثيرًا من الناس اليوم لا يلتمسون حتى عذرًا واحدًا.

وأضاف أن الخطأ الشائع عند البعض هو تفسير التصرف الصحيح على أنه خطأ، والتصرف الخطأ على أنه موقف صحيح، مع أن الأصل في التعامل أن يكون الحكم على ظاهر الفعل لا على الظنون أو ما يُتوهَّم في الباطن.

وأكد على أنه "إن لم نستطع حمل تصرفات الناس على محامل حسنة، فنتعامل وفق الظاهر، والله يتولى السرائر"، معتبرًا ذلك من أعظم القواعد التي تضبط الغيرة المحمودة في الدين وتمنع الانحراف بها نحو التعصب أو الاندفاع غير المقبول.

الهوجاء الغيرة أستاذ أزهري التماس أزهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

ضم الزوجة والأبناء الى بطاقات التموين

وأنت في البيت .. خطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين أون لاين

أرشيفية

3160 جرام ذهب و1474 جرام فضة.. ننشر قائمة مسروقات مصلحة دمغ المصوغات والموازين

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: انخفاض كبير بالحرارة.. وسيول محتملة وشبورة كثيفة تضرب الطرق غدا

بيض المائدة

أسعار البيض تتراجع.. وفرة في الأسواق ومعاناة بالمزارع

الطماطم

أسعار الطماطم تثير غضب المزارعين.. والزراعة تكشف الأسباب| خاص

ترشيحاتنا

الأهلي

طاقم تحكيم تونسي لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل

كرة النسائية

إعلان حكام مباريات اليوم بالجولة التاسعة بدوري الكرة النسائية

الأهلي

قبل ضربة البداية الإفريقية.. الأهلي يستعين بتقرير محللي الأداء لفك شفرة شبيبة القبائل

بالصور

طريقة عمل ميني بيتزا.. سريعة وسهلة لعشاء لذيذ ومغذي

طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل

فيديو

اشرقت احمد

أشرقت أحمد تعود بعد 7 سنين وتبهر لجنة The Voice بشكل جديد كليًا

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد