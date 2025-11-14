الاتحاد السكندري يسعى لإبرام صفقات قوية خلال الميركاتو القادم

قرر مسئولو الاتحاد السكندري على تدعيم صفوف الفريق الأول بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتصحيح مسار زعيم الثغر.

ومنحت إدارة الاتحاد السكندري تامر مصطفي المدير الفني للفريق صلاحيات كاملة لاختيار اللاعبين واحتياجات الفريق لتعزيز صفوفه.

ويرغب تامر مصطفى في التعاقد مع 6 صفقات في العديد من المراكز .

ووعد محمد أحمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري الجهاز الفني بتوفير كافة متطلباته من أجل إبرام كافة الصفقات لتدعيم صفوف الفريق ومصالحة لجماهير وسط قلق جماهير زعيم الثغر من عدم إبرام صفقات تليق بالفريق .

ويواصل الاتحاد السكندري حاليا استعداداته تمهيدا لخوض الجولة 14 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز .