إسماعيل الليثي شهيد دنيا .. أزهري يوضح

أكد الشيخ عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الفنان الراحل إسماعيل الليثي، مات شهيدا لأنه مات في حادث سيارة، أن الراحل هنا شهيد دنيا.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره مع الإعلامية إلهام صلاح، أن إسماعيل الليثي شهيد دنيا لأنه توفي في حادث أثناء خروجه من بيته سعيا لرزق حلال، وفي أمر مشروع.

ولفت إلى أن إسماعيل الليثي قبل أيام من وفاته كان يودع الأحياء وكأن عنده إلهام وإحساس بأن موعده مع الله قد اقترب، ولذلك نحسب إسماعيل شهيد دنيا.

ولفت إلى أن إسماعيل الليثي عاد لزوجته قبل أيام من رحيله لأن الله أراد له أن يرحل من الدنيا بقلب سليم نقي وليس بينه وبين بني آدم شيء.