الزمالك يعلن الحداد 3 أيام على وفاة محمد صبري
قيادي بفتح يكشف تحركا فرنسيا كبيرا تجاه حل الدولتين
موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام كاب فيردي بعد الهزيمة من أوزبكستان
السنيورة: تسوية الدوحة في 2008 خالفت مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف
خبير علاقات دولية يكشف عن دور مصر في إنهاء الحرب الأهلية بالسودان
نقيب المهندسين: شطب المتهم بإنهاء حياة مهندس كرموز بالإسكندرية من النقابة
بعد 4 شهور من نتيجة الثانوية العامة| منح طالبين درجات زيادة وإلحاقهما بكلية الطب
فلسطين ترحب بالبيان العربي الإسلامي الأمريكي بشأن قرار مجلس الأمن حول غزة
بينهم كلينتون| ترامب يأمر بالتحقيق في علاقات إبستين بكبار المسئولين الديمقراطيين
أفضل وجبات صحية لمرضى جرثومة المعدة.. نصائح غذائية
نهايتها منطقية.. مجد عيد: حبيت شخصيتي بفيلم كان ياما كان في غزة
إنشاء متحف للحرف اليدوية بالقاهرة التاريخية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خبير علاقات دولية يكشف عن دور مصر في إنهاء الحرب الأهلية بالسودان

منار عبد العظيم

في ظل تصاعد حدة الصراع في السودان منذ أبريل 2023، تتزايد أهمية الدور المصري في احتواء الأزمة باعتبار السودان امتدادًا طبيعيًا للأمن القومي المصري. 

وقال الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، أن مصر تتحرك بوعي سياسي واستراتيجي لإيقاف النزيف المستمر وحماية المنطقة من مخاطر التقسيم.

مصير مشترك

أكد العزبي في مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن السودان يمثّل عمقًا استراتيجيًا لمصر بحكم:

الحدود الجنوبية المشتركة.

استمرار تدفق مياه النيل وتأثير أي توتر على الأمن المائي.

ارتباط الوضع السوداني بأمن البحر الأحمر واستقرار حركة التجارة والملاحة.

وأشار إلى أن التطورات الميدانية، خصوصًا في المناطق الحدودية، تُشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري.

استراتيجية القاهرة

شدد خبير العلاقات الدولية على أن القاهرة تعتمد استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تقوم على:

تعزيز التحركات السياسية والدبلوماسية.

تنسيق الجهود مع الدول العربية.

دعم المسارات الأمنية لحماية الحدود.

وأوضح أن مصر منذ بداية الحرب تلتزم بثوابت أساسية، أبرزها:

وقف القتال فورًا.

العودة للحوار والمفاوضات.

حماية المدنيين.

توحيد الرؤية الوطنية السودانية.

جهود مصر لإنهاء الصراع

قال العزبي إن مصر لعبت دورًا مهمًا في دفع الجهود الدبلوماسية، وأعاد التذكير بتصريحات السفير بدر عبد العاطي خلال زيارته للخرطوم في نوفمبر 2025، والتي أكد فيها:

رفض مصر أي محاولات للتقسيم.

رفض سيطرة الميليشيات المسلحة على مستقبل الدولة.

أن وحدة السودان قضية مصيرية للأمن الإقليمي.

كما أشار إلى قمة شرم الشيخ في أكتوبر 2025 التي وضعت إطارًا شاملًا لإنهاء الصراع، وإلى مطالبة القاهرة بوجود دعم أمريكي للتوصل لاتفاق مدني شامل يضمن تفكيك الميليشيات وانتقالًا سياسيًا واضحًا.

لقاء مرتقب في القاهرة

كشف العزبي أن الفترة المقبلة قد تشهد لقاءً مهمًا بين القيادات السودانية في القاهرة، على أمل التوصل لاتفاق يعيد ترتيب الصف الوطني ويضع حدًا للحرب، على غرار الاتفاقات التي رعتها مصر سابقًا.

