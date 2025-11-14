تفاصيل القبض على 3 أشخاص اعتدوا على شاب باستخدام كلب داخل شقة في العمرانية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ثلاثة أشخاص بعدما استدرجوا شابًا داخل إحدى الشقق بمنطقة العمرانية، واعتدوا عليه بالضرب، واستخدموا كلبًا في ترويعه، قبل أن يقوموا بتصوير الواقعة وتوزيع مقطع الفيديو بين أهالي المنطقة.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه عاطل، والمتهمين استدرجوه إلى شقة سكنية بالعمرانية، حيث قام أحدهم بالتعدي عليه بالضرب.

وأضافت التحريات أن المتهمين جلبوا “كلب جيرمان” قام بعض المجني عليه، مسببًا له إصابات بالفخذ وسحجات في الظهر، بينما قام آخرون بتوثيق الاعتداء بالفيديو ونشره بين القاطنين في المنطقة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين والكلب المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية وكشف ملابسات الواقعة كاملة.