السنيورة: تسوية الدوحة في 2008 خالفت مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، إن تسوية الدوحة في 2008 أدت إلى نتائج تتعارض مع النظام الديمقراطي البرلماني والدستور اللبناني واتفاق الطائف.

وأوضح السنيورة، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج «الجلسة سرية»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، «حكومة الوحدة الوطنية في أي دولة تُشكّل في ظروف وأزمات استثنائية، بحيث يتم الاتفاق على إدارة الأزمة العابرة، وبعد انتهاء المرحلة يتم العودة إلى حكومة عادية تضم أكثرية وأقلية، وفق قواعد الديمقراطية البرلمانية».

وأضاف أن الفكرة التي كانت لديهم تتمثل في الحصول على الثلث المعطل، وهو ما يعني أن الأقلية لا تسيطر على الأغلبية، مؤكداً: «الثلث المعطل هو آلية تمنع تسلط الأقلية على الأغلبية، وهي جزء من اللعبة الديمقراطية الطبيعية حيث تسعى الأغلبية للبقاء في الحكم والأقلية لمحاولة محاسبتها أو إسقاطها، وهذا ما يسمى بتداول السلطة الصحيح».

وأشار السنيورة إلى أن ما حدث في اتفاق الدوحة كان مختلفاً، حيث: «تحولت السيطرة من الأغلبية إلى الأقلية بحيث أصبح لا أحد يحاسب أحدا».