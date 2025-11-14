بعد خلع الحجاب .. إحالة بلاغ منال عبداللطيف ضد صفحات السوشيال للنيابة

أحالت مباحث الانترنت بلاغا تقدمت به المستشار هايدي الفضالي وكيلا عن الفنانة منال عبداللطيف ضد عدد من صفحات السوشيال ميديا تعمدت مضايقتها بعد ظهورها مؤخرا بدون الحجاب

وأشارت محامية الدفاع إلى أن الصفحات محل البلاغ تعمّدت نشر محتوى تضمّن تعديًا على الحياة الشخصية للفنانة منال عبد اللطيف، في محاولة لتحقيق مشاهدات على حساب سمعتها مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات لضمان محاسبة المسؤولين عن تلك الادعاءات.

وتصدرت الفنانة منال عبد اللطيف محركات البحث على جوجل بعدما شاركت صور لها مع الإعلامي شريف باهر ظهرت خلالها بدون حجاب، ما عرَّضها لهجوم وانتقادات لاذعة مثلها كمثل ذويها من الفنانات

وقالت منال عبد اللطيف، في حوارها السابق: في واحدة فضلت تكلمني على الماسنجر وتقول لي أنت اتحجبتي ليه، قولت لها الحمد لله، قالت لي لا أنتي اتحجبتي لأن أنتي قرعة».

وأضافت الفنانة خلال حديثها: الست دي قالت لي أنا عرفت أنك كنتي بتصبغي شعرك ووقع وبقيتي قرعة علشان كدا اتحجبتي، وأنا عمري ما عملت صبغة في شعري، و طلبت تكلمني فيديو كول علشان تتأكد وفضلت تكلمني كتير، وتبعت لي رسائل وتقولي يا قرعة