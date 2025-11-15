أخبار الوادى الجديد| تحرير 26 محضرًا تموينيا للمخالفين .. وعقاب مستودع بوتاجاز يبيع بسعر أعلى

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

تموين الوادى الجديد تحرر 26 محضرًا للمخالفين فى حملة تفتيشية مكبرة

شنت إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين الوادي الجديد حملة تموينية موسعة شملت عدد من الأسواق والمحلات ومنافذ البيع، في إطار حرص مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد على تعزيز الرقابة على الأسواق، والحفاظ على استقرار الأسعار وجودة السلع المقدمة للمواطنين، و تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين.

- تحرير محاضر لمخالفات تموينية واحالتها لجهات التحقيق

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير (26) محضرًا متنوعًا شملت عدداً من المخالفات، وجاري حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتى نفذها فريقًا ميدانيًا برئاسة ياسر ملك، مدير إدارة حماية المستهلك، والمهندس علاء محمد محروس، وعبد الرحمن وجيه، مفتش صحة.

وتأتي هذه الحملة استمرارًا للجهود المكثفة التي تبذلها مديرية التموين للتأكد من التزام المحلات العامة بالضوابط والقوانين، ومنع الممارسات المخالفة التي تضر بمصالح المواطنين، وضمان توفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مستقرة في السوق.

و للابلاغ عن الشكاوى يمكن الاتصال على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 وغرفة عمليات مديرية التموين 0922928959 أو من خلال رسائل الصفحة الرسمية لمديرية التموين على مواقع التواصل الاجتماعي.

إجراءات قانونية ضد مستودع بوتاجاز بتهمة ببيع الأسطوانات بأعلى من سعرها بالوادي الجديد



شنت إدارة تموين الداخلة، بمحافظة الوادي الجديد، حملة تفتيشية مفاجئة بناءً على شكاوى واردة من المواطنين ضد أحد المستودعات بعد ورود عدد من الشكاوى تتهمه ببيع الأسطوانات بأعلى من السعر الرسمي.



وقالت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، إنه وردت إلى مديرية التموين عدة شكاوى من المواطنين يتضررون من قيام أحد منافذ بيع أسطوانات البوتاجاز ببيع الأسطوانة بسعر أعلى من السعر الرسمي وذلك بمدينة الداخلة.

وأكدت وكيل تموين الوادي الجديد، أنه على الفور، تحركت حملة تفتيشية من إدارة التموين، وقامت بإجراء تحريات ومحاولة شراء من المنفذ محل البلاغ، تم ضبط المخالف بالبيع بسعر أعلى من المقرر.

وأعلنت وكيل التموين، تحرير محضر رسمي بالمخالفة، وتطبيق أحكام القانون الخاص بالتسعير الجبري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.



أكدت الدكتورة سلوى مصطفى، أن المديرية لن تتهاون أبدًا في تطبيق القانون، ولن تسمح بأي استغلال لاحتياجات المواطنين الأساسية، مشددة على استمرار الحملات التفتيشية المكثفة والمفاجئة على جميع المنافذ لضبط السوق وضمان الالتزام التام بالأسعار الرسمية، وحماية حقوق المستهلكين.

أسعار اللحوم البلدي في أسواق الوادي الجديد اليوم

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الجمعه استقرارًا واضحًا في أسعار اللحوم البلدية بمختلف أنواعها، مع انتظام حركة البيع والشراء داخل المجازر والمحال المرخصة في كافة مراكز المحافظة، وجاء هذا الثبات في ظل وفرة المعروض من اللحوم واستقرار معدلات الطلب منذ مطلع الشهر الجاري.

انتظام الذبح وتوافر المعروض يحافظان على الأسعار

أوضح عدد من الجزارين بالوادي الجديد، أن انتظام عمليات الذبح داخل المجازر الحكومية والمجازر الخاصة المرخصة ساعد في تلبية احتياجات السوق المحلي بالكامل، مشيرين إلى أن الكميات المطروحة من اللحوم كافية لتغطية الطلب في المدن والقرى دون أي نقص.

وأضافوا أن تراجع الطلب الطفيف بعد انتهاء مواسم المناسبات والعطلات ساهم بدوره في الحفاظ على استقرار الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة.

طرح كميات إضافية بالمنافذ التموينية

وفي سياق الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء على المواطنين، تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية باىوادى الجديد، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ضخ كميات إضافية من اللحوم البلدية داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية بأسعار تقل بنحو 10 إلى 15% عن السوق الحر، لتوفير بدائل مناسبة للأسر محدودة ومتوسطة الدخل.



الكندوز البلدي: من 380 إلى 420 جنيهًا

الكبدة البلدي: من 365 إلى 450 جنيهًا

الضأن: من 385 إلى 450 جنيهًا

الجملي: من 320 إلى 360 جنيهًا

اللحوم البلدية العادية: من 300 إلى 350 جنيهًا.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة داخل محافظة الوادي الجديد، أن توجيهات محافظ الوادى الجديد، بضرورة مراقبة الأسواق بكل حزم وتوفير اللخوم بأسعارها المعتادة دون أي مغالاة والعمل علي تفعيل حنلات تموينية متكررة لضبط الأسواق ومتع دخول بضائع غير صالحة للأسواق.

أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد اليوم



تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وسط متابعة مكثفة من الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة، لضمان توافر السلع الاستهلاكية بالكميات الكافية وبأسعار مناسبة لجميع المواطنين، خاصة في المناطق البعيدة والنائية.

تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة البيع والشراء بشكل يومي، مع تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب طرح مبادرات محلية تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر، من خلال المعارض التموينية والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في مراكز المحافظة.

وفيما يلي أبرز أسعار السلع المتداولة اليوم في الأسواق:

بلغ سعر كيلو السكر 32 جنيهًا، بينما سجلت المكرونة (400 جرام) 13 جنيهًا، وبلغ سعر الفول البلدي (1 كجم) 30 جنيهًا، فيما وصلت لفة الأرز (10 أكياس) إلى 240 جنيهًا، وبلغت شكارة الأرز (10 كجم) 245 جنيهًا، بينما سجلت شكارة الشعرية 190 جنيهًا، وسجل كيلو الدقيق 23 جنيهًا.

أما بالنسبة للزيوت والسمن، فقد سجلت زجاجة الزيت (1 لتر) 55 جنيهًا، وبلغ سعر السمن النباتي (1 كجم) 65 جنيهًا، فيما سجلت عبوة السمن (2 كجم) 130 جنيهًا. وفي قطاع منتجات الألبان، تراوح سعر الجبن الأبيض (1 كجم) بين 70 و80 جنيهًا، بينما بلغ نصف الكيلو 45 جنيهًا. وسجل الشاي الكبير 50 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض 155 جنيهًا.

وفيما يخص اللحوم والدواجن، بلغ سعر اللحم البلدي (1 كجم) بين 300 و350 جنيهًا، بينما تراوح سعر الدواجن البيضاء بين 75 و85 جنيهًا للكيلو، وفقًا لجودة المنتج ومكان البيع.

وتواصل محافظة الوادي الجديد جهودها لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين الأسعار ومستوى دخل المواطن، من خلال التنسيق مع وزارة التموين والغرف التجارية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة عبر المنافذ الثابتة والمتنقلة، وتشجيع المزارعين المحليين على توريد منتجاتهم الطازجة للأسواق بأسعار منخفضة، بما يسهم في استقرار السوق وتحسين مستوى المعيشة للأسر بالمحافظة.