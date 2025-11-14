مارتا بيرجمان مخرجة فيلم الركض الصامت: العمل مأخوذ عن قصة حقيقية وفضلت التركيز على قضايا اللاجئين

كشفت مارتا بيرجمان مخرجة فيلم "الركض الصامت" عن ان الفيلم ماخوذ عن قصة حقيقية وما عرضه الفيلم موجود فى بلجيكا من خلال التركيز على اللاجئين.

واضافت مارتا خلال ندوتها بمهرجان القاهرة السينمائي : اختيار الضابط العربي الذى يطلق التار على طفلة فى الفيلم غير مقصود وضابط عاش هذه الاجواء ومعاناة اللاجئين أيضا.

وعرض اليوم الجمعة 14 نوفمبر في إطار عروض الجالا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46 فيلم "الركض الصامت" من إخراج مارتا بيرجمان، في عرضه العالمي الأول ضمن أفلام المسابقة الدولية، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

الفيلم روائي طويل من إنتاج بلجيكا وكندا، ناطق باللغتين الفرنسية والعربية، وتبلغ مدته 94 دقيقة.

تدور أحداث "الركض الصامت" حول سارة وآدم وابنتهما البالغة عامين، الذين وصلوا إلى بلجيكا بطريقة غير شرعية ويأملون في الوصول إلى إنجلترا أخيرًا.

محشورين مع آخرين في شاحنة صغيرة، يبدأ الخوف في التغلب على الأمل، بينما يقوم رضوان، الشرطي المخضرم منذ 20 عامًا، بمطاردة مهربي البشر عبر شبكة الطرق السريعة المزدحمة.

تتغير الأحداث بشكل حاسم في إحدى الليالي عندما حاول هو وشريكه إجبار شاحنة صغيرة يُشتبه في أنها تنقل مهاجرين على التوقف، لتتكشف سلسلة من التوترات الإنسانية والمخاطر اليومية التي تواجه المهاجرين.

الفيلم من إخراج مارتا بيرجمان، المولودة عام 1962 في بوخارست. حصلت على شهادات في الصحافة والتواصل من جامعة بروكسل الحرة، والإخراج السينمائي من المعهد الوطني للصحافة والإعلام في بروكسل.

بدأت مسيرتها المهنية كصحفية مستقلة في التلفزيون والصحافة المكتوبة، قبل أن تتجه لصناعة الأفلام الوثائقية التي ركّزت فيها على رومانيا ومجتمعات الروما.

في عام 2018، أخرجت فيلمها الروائي الطويل الأول "وحيدًا في حفل زفافي" من إنتاج شركة فراكاس للإنتاج، وصُوّر بين بلجيكا ورومانيا وعُرض في مهرجان كان السينمائي الدولي. ويُعد "الركض الصامت" فيلمها الروائي الطويل الثاني.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.