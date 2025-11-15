مؤشرات وول ستريت تتراحع وسط تشكك في خفض الفائدة



تراجع زخم ارتداد مؤشرات الأسهم الأميركية الذي قادته شركات التكنولوجيا، مع سيادة الحذر في "وول ستريت" قبيل موجة واسعة من البيانات الاقتصادية ومخاوف بشأن قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر. وتراجعت أسعار السندات.

وتحوّل التفاؤل بسبب انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة إلى مخاوف تسببت في تقلب السوق هذا الأسبوع، مع تقويض عدد من مسؤولي الفيدرالي رهانات السوق على تيسير السياسة النقدية. وتعرضت القطاعات النشطة المفضلة لدى المتعاملين، مثل أسهم الذكاء الاصطناعي، لتقلبات حادة. وكان أداء "بتكوين" بالكاد إيجابياً في 2025. وبينما محا مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" (S&P 500) تراجعاً بلغ 1.4%، فإن معظم أسهمه انخفضت. وصعد سهم "إنفيديا" قبل إعلان نتائج الأعمال.

نتائج أعمال الشركات الأميركية

تعزَّزت موجة الصعود القوية منذ انهيار أبريل بفعل التوقعات بخفض أسعار الفائدة -وهو ما يصب في مصلحة الشركات الأميركية- إلى جانب آفاق مزدهرة للذكاء الاصطناعي، ما دفع العديد من المتعاملين إلى تجاوز التقييمات المرتفعة لمواصلة ملاحقة السوق صعوداً.

وجاءت أرباح معظم شركات التكنولوجيا الكبرى متوافقة مع التوقعات أو أفضل منها، رغم أن الآفاق بقيت غامضة فيما يتعلق بمسار تكلفة الاقتراض. ومع استعداد "إنفيديا" لنشر نتائجها الأربعاء، يسعّر متداولو الخيارات تحركاً للسهم بنسبة 6.2% في أي من الاتجاهين، وهي أعلى حركة متوقعة خلال عام.