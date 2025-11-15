لفتة إنسانية.. محافظ الغربية يجبر بخاطر مواطن خلال جولته التفقدية.. ما القصة؟

في لفتة إنسانية من محافظ الغربية ، قام المحافظ بجبر خاطر مواطن أثناء قيامة بجولة تفقدية واستجاب لطلبه.

جبر خاطر مواطن

شهدت قرية نشيل بمركز قطور في محافظة الغربية واقعة مفاجئة تعرض لها اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أثناء جولته الميدانية حيث أقدم مواطن في العقد الخامس من عمره علي محاولة احتضانه وتقبيل قدمه عقب استجابته لطلبه وطلبات سكان المنطقة وإحتواء غضبه تزامنا مع تفقد عدد من المشروعات الخدمية تلبية لاحتياجات ورفع كفاءة الخدمات للمواطنين .

تفاصيل الواقعة

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مدرسة نشيل الابتدائية الجديدة، وجولته بالقرية للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد عبّر عاطف، أحد أهالي قرية نشيل بمركز قطور، عن سعادته البالغة بهذه الزيارة التاريخية، مؤكدًا أن المحافظ هو أول مسؤول يزور قريتهم ويحرص شخصيًا على الاستماع لأهالي القرية، مبتسمًا ومتفاعلًا معهم بشكل ودي.

وقام عاطف بتوجيه العديد من الكلمات الجميلة للمحافظ معبرًا عن امتنانه وفرحته بهذا التواصل المباشر، داعيًا الله أن يوفقه في مهامه لخدمة أبناء الغربية.

احتواء المواطنين

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر تناولوا الفيديو الذي يحمل تفاصيل الواقعة وهو ما أثار حفيظة الجميع واصفين ايه باستجابة المحافظ المسئول بعدة كلمات أهمها "جابر الخواطر" و"المسئول الجدع وحلال مشكلات أبناء المحافظة" .

دعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي

من ناحية أخري تواصل محافظة الغربية بقيادة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، تنفيذ أضخم وأوسع حملة مكبرة لإزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة المحلة الكبرى، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لفرض الانضباط العمراني والتصدي بكل حسم لأي محاولات للبناء العشوائي أو التعدي على أراضي الدولة.

تأتي هذه الحملة استمرارًا لتوجيهات المحافظ بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وسرعة التعامل الفوري مع أي أعمال مخالفة في مهدها، بما يضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية وحق الدولة.

حلول عاجلة لمواجهه مخالفات البناء

وأكد اللواء أشرف الجندي أن أجهزة المحافظة تواصل حملاتها اليومية على مدار الساعة لرصد وإزالة أي مخالفات بناء فور وقوعها.

وشدد على أنه لن يُسمح تحت أي ظرف باستمرار أي بناء غير قانوني أو محاولة للتحايل على القوانين المنظمة، وأن “كل من يشرع في البناء على الأرض الزراعية أو بدون ترخيص ستتم مصادرة أدواته فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضده”.

ردع مخالفين قانونيا

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملة المكبرة في مركز ومدينة المحلة الكبرى دون توقف حتى يتم تطهيرها بالكامل من أي مخالفات أو تعديات.

وأشار إلى أن “محافظة الغربية ماضية بخطى ثابتة نحو فرض الانضباط العمراني وتحقيق بيئة آمنة ومنظمة تُجسّد هيبة الدولة وتحافظ على مقدرات الوطن وتكفل للمواطنين حقهم في العيش في بيئة حضارية تليق بأبناء الغربية”.

https://youtube.com/shorts/jS9Ai-gzawU



