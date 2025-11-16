قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خصومات غير مسبوقة على أقوى الأجهزة الذكية في أسبوع العروض الأمريكية

انطلقت موجة عروض بلاك فرايدي هذا الأسبوع في الولايات المتحدة مع تخفيضات ضخمة على أحدث الأجهزة الذكية. 

شهدت متاجر Walmart وغيرها نفاد الكميات من ساعة Apple Watch Series 10 المزودة باتصال خلوي بعد خصم 250 دولارًا من سعرها الأصلي، لتقدم عرضًا يصعب التفوق عليه خلال موسم الأعياد.

أما هاتف Galaxy S25 Ultra فقد حظي بخصم هائل يزيد عن 450 دولارًا من سعره (ليصبح أقل من 850 دولارًا)، وهو أحد أكبر الخصومات التي تمنحها سامسونج هذا العام على هاتف بهذا المستوى من الإمكانيات، إلى جانب تخفيض كبير على جهاز Galaxy Tab S11 Ultra.

هواتف بميزانية أقل وعروض السنة الماضية

من لا يستطيع الحصول على S25 Ultra يمكنه اقتناء Google Pixel 9 أو Moto G Stylus 5G أو Motorola Razr Plus بأسعار تبدأ من 400 دولار، فيما حصل هاتف OnePlus 13 وسامسونج Galaxy Z Fold 7 على خصومات تنافسية وصلت حتى 720 دولارًا.

عروض تابلت وساعات ذكية وأجهزة صوت
تستمر العروض مع أجهزة التابلت، فقد حصل Galaxy Tab S11 وTab S10 Ultra على تخفيضات مغرية، كما أدرجت ساعات Apple Watch Ultra 3 وساعة SE 3 وPixel Watch 3 ضمن قائمة أكبر الخصومات، مع عروض قوية على سماعات AirPods الـ4 وAirPods Pro 2 وسماعات Galaxy Buds 3 Pro من سامسونج.

دليل المستهلك للاختيار الذكي

وينصح الخبراء بمتابعة عروض الأسبوع بانتظام، ومقارنة الأسعار بين المتاجر المختلفة للحصول على أفضل صفقة. ويمثل بلاك فرايدي فرصة سنوية لاقتناء أقوى الأجهزة بأسعار مناسبة، في ظل سباق الشركات في تقديم تخفيضات حقيقية للمستهلكين.

تعد عروض هذا الأسبوع الأبرز على الإطلاق لهذا العام، حيث تجمع بين توفير كبير على أحدث أجهزة سامسونج وآبل، وفرصة لتحديث الأجهزة الذكية قبل نهاية 2025 بأسعار غير مسبوقة.

