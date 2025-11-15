بدون لوحة.. تفاصيل سحب دراجة نارية من قائدها بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من أحد ضباط المرور بالجيزة لقيامه بسحب دراجته النارية "إسكوتر" لسيره بها بدون لوحات معدنية خلفية على الرغم من قيامه بتحرير محضر فقد للوحة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27/9/2025 وحال قيادة الشخص المذكور لدراجة نارية "بدون لوحات خلفية" بدائرة قسم شرطة الأهرام وإعتقاده أن حمله لمذكرة فقد تجيز له السير بدون لوحات معدنية ، قام الضابط المشار إليه بسحبها منه لمخالفته للقانون ، وعقب إتخاذه الإجراءات اللازمة لإسترداد اللوحة المعدنية تم تسليم الدراجة له.