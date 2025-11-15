المصري يجهز أحمد عيد لمواجهة كايزر تشيفز

يسابق الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي المصري الزمن لتجهيز أحمد عيد، قبل اللقاء المرتقب للفريق في ضربة البداية بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، والمقرر لها الأحد المقبل بين الفريقين.

وبدأ أحمد عيد لاعب المصري برنامجاً تأهيلياً للتعافي من إصابة التمزق التي تعرض لها مؤخراً خلال مشاركته مع الفريق

ويخوض الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أولى مبارياته بدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية، عندما يستضيف فريق كايزر شيفز الجنوب أفريقي، في المباراة المقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل على ستاد السويس الجديد.