هشام توفيق بعد فوزه برئاسة نادي هليوبوليس: وهننسى قصة القوائم والفائزين هدفنا واحد

علق هشام توفيق، رئيس نادي هليوبوليس ووزير قطاع الأعمال السابق، على فوزه في انتخابات النادي وفوز أعضاء كثيرين من قائمة المنشاوي المنافسة على نفس المنصب قائلاً: "هننسى قصة القوائم وجميعنا لدينا هدف واحد، وتم الحديث مع أغلب الأفراد وجميعنا على اتفاق".



وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "غدًا أول جلسة غير رسمية لرسم الخطط للحديث بحرية عن الخطوات القادمة".

منافسة قوية خلال انتخابات النادي

وتوج هشام توفيق بمنصب رئيس نادي هليوبوليس لولاية جديدة لمدة 4 سنوات بعد منافسة قوية خلال انتخابات النادي، التي انتهت منذ قليل.

وجاء في منصب نائب الرئيس أحمد هارون التوني، وحسم إسلام سيف النصر منصب أمين الصندوق بعد الحصول على أعلى الأصوات.