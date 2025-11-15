قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شفافية وحوكمة.. نجاح التصويت الإلكتروني فى انتخابات نادي هليوبوليس

رانيا المشاط وزيرة التخطيط
رانيا المشاط وزيرة التخطيط
آية الجارحي

  قدمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كافة أوجه الدعم الفني واللوچستى من أجل إتمام انتخابات مجلس إدارة نادي هليوبوليس الرياضي باستخدام منظومة التصويت الإلكتروني، والتي جرت أمس الجمعة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي. لتعميم منظومة إدارة العملية الانتخابية المميكنة على كافة الجهات والهيئات التي تخضع لإشراف وزارة الشباب والرياضة وذلك لتحقيق رؤية الدولة في التحول الرقمي والوصول إلى نتائج دقيقة لضمان سرية ونزاهة وسهولة العمليات الانتخابية وتوفيرا للجهد والوقت.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن برنامج التصويت الإلكتروني يهدف إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت، مشيرة إلى أن تدشين التجربة بهيئة النيابة الإدارية وتطبيقها بنجاح غير مسبوق بالأندية الرياضية والجهات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، يتيح الفرص لتعميمها على مزيد من الجهات بما يعزز مبادئ الشفافية ويزيد من كفاءة وفعالية ونزاهة العملية الانتخابية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن تطبيق آلية التصويت الإلكتروني يعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ المشاركة الفعالة وصنع القرار المبني على البيانات، موضحة أن إدخال التصويت الإلكتروني يتسق مع مستهدفات الدولة لتعزيز التحول الرقمي وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وفاعلية، مؤكدةً حرص الوزارة على الاستفادة من الأدوات الرقمية لتعزيز كفاءة العمل وتسهيل الخدمات.

جدير بالذكر، أن انتخابات مجلس إدارة نادي هليوبوليس الرياضي أُجريت أمس منذ التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، داخل ٧٠ لجنة مزودة بـ١٤٠ حاسوب مزود بشاشات تعمل باللمس وطابعات، ونظراً لكثافة إقبال أعضاء النادي على التصويت، اكتمل النصاب في تمام الساعة ١١ صباحًا، واختتمت عملية الاقتراع بإجمالي أصوات ١١٥٤٨ ألف صوتًا، بفوز هشام توفيق بمنصب رئيس مجلس إدارة النادي، وأحمد توني بمنصب النائب.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استقبلت الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمد خليل الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك لبحث تطورات تطبيق منظومة التصويت الإلكتروني بالانتخابات التي بدأ تطبيقها بهيئة النيابة الإدارية وتم توسيع نطاق التجربة في مراكز الشباب والأندية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وطبقها نادي الزهور الرياضي كأول نادي في مصر يطبق المنظومة.

