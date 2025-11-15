سموحة يفوز على هليوبوليس الشروق في بطولة الجمهورية للكرة الطائرة للناشئات تحت 17 عامًا.

حقق فريق ناشئات الكرة الطائرة بنادي سموحة تحت 17 عامًا فوزًا مستحقًا على فريق هليوبوليس الشروق بنتيجة (0/3)، في إطار منافسات بطولة الجمهورية.
جاء هذا الفوز ليؤكد جاهزية الفريق وقوة أدائه تحت قيادة الجهاز الفني والإداري المتميز.
ويضم الجهاز الفني لفريق ناشئات سموحة كل من :-
رئيس القطاع ومدرب الفريق: الكابتن "محمد رشدي".
مساعد المدرب: الكابتن "معتصم عبدالباقي".
إداري الفريق: الكابتن "عزمي عبدالحميد".
مدرب اللياقة: الكابتن "عمر خليفة".
محلل تقني: الكابتن "فارس وليد".
أخصائي إصابات وتأهيل: "منار مصطفى".