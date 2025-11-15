سموحة يفوز على هليوبوليس الشروق في بطولة الجمهورية للكرة الطائرة للناشئات تحت 17 عامًا.

​حقق فريق ناشئات الكرة الطائرة بنادي سموحة تحت 17 عامًا فوزًا مستحقًا على فريق هليوبوليس الشروق بنتيجة (0/3)، في إطار منافسات بطولة الجمهورية.

​جاء هذا الفوز ليؤكد جاهزية الفريق وقوة أدائه تحت قيادة الجهاز الفني والإداري المتميز.

ويضم الجهاز الفني لفريق ناشئات سموحة كل من :-

​رئيس القطاع ومدرب الفريق: الكابتن "محمد رشدي".

​مساعد المدرب: الكابتن "معتصم عبدالباقي".

​إداري الفريق: الكابتن "عزمي عبدالحميد".

​مدرب اللياقة: الكابتن "عمر خليفة".

​محلل تقني: الكابتن "فارس وليد".

​أخصائي إصابات وتأهيل: "منار مصطفى".