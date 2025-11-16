قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار جنوب سيناء: الرياح تمزق الدعاية الانتخابية.. وهذه أغرب دعاية مرشح يبدأ حملته من قاع البحر

الدعاية الانتخابية فى اعماق البحر
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الاحداث والفعاليات خلال 24 ساعة الماضية أبرز هذه الأحداث قيام مرشح انتخابات للمجلس النواب القادم ببدء الحملة الانتخابية بحملة نظافة تحت الماء وفي أعماق البحر فى دهب.

كما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن حيث تعرض لافتات الدعاية كما هبت  رياح شديدة فى مزق الكثير من الدعاية الانتخابات للمرشحين. 

و​تتعرض محافظة جنوب سيناء لموجة من الرياح الشديدة حيث مزقت سرعة الرياح معظم لافتات الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب 2025. المشهد في المحافظة يتحول إلى سباق مع الزمن، ليس فقط لكسب الأصوات، ولكن لـ"إنقاذ" ما تبقى من حملاتهم الإعلانية التي أطاح بها الطقس المتقلب.

​في استجابة فورية للأحوال الجوية المتقلبة  أعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى، مؤكدة على ضرورة الالتزام التام بالخطة المعدة مسبقًا للتعامل مع أي تداعيات محتملة، سواء كانت تقلبات جوية، أو سيول، أو أمطار غزيرة، لضمان سير الحياة العامة وتأمين العملية الانتخابية.

​وتعد جنوب سيناء إحدى محافظات المرحلة الثانية للانتخابات، حيث يترقب المرشحون والمواطنون حلول فترة الصمت الدعائي المقررة يوم 20 نوفمبر الجاري. أما الانتخابات الفعلية فتنطلق للمصريين في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، ثم في الداخل يومي 24 و25 من الشهر ذاته.

​يخوض السباق الانتخابي في المحافظة 14 مرشحًا للتنافس على المقاعد الفردية، موزعين على دائرتين تفاصيل الاخبار 

رياح تمزق لافتات الدعاية الانتخابيه بجنوب سيناء   .. اللافتات تتساقط والمحافظة تستنفر لانتخابات النواب 

اختار محسن جعفر المرشح للانتخابات البرلمانية عن الدائرة الاولي والتي تضم مدن "شرم الشيخ - دهب - نويبع -  طابا" بجنوب سيناء شكل دعاية مختلفة وهي الأغرب بين الدعاية الانتخابية علي مستوي مصر حيث بدا حملته الدعائية من اعماق البحر بدهب بحملة نظافة تحت الماء مشاركا بنفسه في الحملة مع مجموعة من الغطاسين بمدينة دهب لجنع المخلفات من اعماق البحر.
وقال محسن جعفر المرشح لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الاولي بجنوب سيناء انه أراد توصيل رسالة للجميع أن نتشارك جميعا في تنظيف البيئة التي هي رأس مال السياحية واهم مقوماتها مشيرا الي أن ترشحه للانتخابات من أجل رؤية واسعة للتنمية في سيناء والتفكير خارج الصندوق من أجل العمل على مواجهة التحديات والصعوبات لتحقيق تنمية حقيقية علي أرض جنوب سيناء و اضاف جعفر انه يعيش في مدينة دهب منذ 40 عاما ولديه رؤية لتحقيق تنمية حقيقية في جنوب سيناء.
وأكد جعفر انه اختار ان تكون حملته الدعائية من تحت الماء في أعماق البحر  من أجل الدعوة للحفاظ على البيئة مشيرا الي ان شعاره " أيدك في أيدي علشان بكرا" واوضح مدير انه يدعوا الناخبين للمشاركة الفعالة في الانتخابات والتخلي عن العصبية والقبلية وعلي الناخب ان يصنع نائبه البرلماني. 
و يتنافس في الدائرة الاولي في انتخابات مجلس النواب 6 مرشحين وهم حسين موسى مرشح حزب مستقبل وطن و عايد فتيح المحامي من قبيلة المزينة ويقيم فى نويبع والمرشح سالم موسى حمدان ويقيم في دهب. سيد أحمد المالكي ويقيم بشرم الشيخ والمرشح محسن جعفر ويقيم في دهب.


 


 


 

جنوب سيناء دهب موجز اخبار الدعاية

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
