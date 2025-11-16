أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "رئيس فنلندا" أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا غير مرجح قبل الربيع.

قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم السبت، إن الحكومة المجرية ستمنع أي قرارات من الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تصعيد الصراع المسلح في أوكرانيا وإشراك الدول الأوروبية فيه.



وأضاف سيارتو -في تجمع مناهض للحرب بشمال غرب البلاد: "إذا دفعتنا بروكسل نحو الحرب، فسنمارس حق النقض (الفيتو) ضد قراراتها، حتى لو اضطررنا للتحرك بمفردنا ضد جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ26 الأخرى"، حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.



وتابع كبير الدبلوماسيين المجريين: "لا يمكننا السماح للمجر والمجريين بدخول الحرب، يجب علينا حماية المجر والمواطنين المجريين منها".