الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف حملات النظافة والتجميل بمداخل المدن وشوارعها الرئيسية

كلف المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود اليومية لرفع مستوى النظافة علي جانبي كافة المداخل والطرق والشوارع الرئيسية بالمحافظة لإضفاء لمسة جمالية وحضارية تليق بالمواطنين والزائرين، وخلق بيئة صحية وآمنة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تواصل الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذ حملاتها اليومية لرفع تراكمات القمامة والمخلفات والسفوحة من الطرق والشوارع، وكذلك قص وتهذيب الأشجار ودهان البلدورات، حفاظاً على الشكل الجمالي وتحسين الرؤية البصرية.

أكد المحافظ إستمرار تكثيف تلك الحملات علي مدار الدوريات الثلاثة بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان بيئة نظيفة وآمنة تليق بأبناء محافظة الشرقية.