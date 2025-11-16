البحيرة .. إزالة 9 حالات تعد بنطاق 4 مراكز

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، مواصلة الأجهزة التنفيذية جهودها المكثفة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

حيث أسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، عن إزالة 9 حالات تعدٍ على مساحة 1500م² على النحو التالي حيث تم إزالة 3 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بالدلنجات بمساحة 580م عبارة عن أسوار طولية وعرضية.

إزالة 3 حالات تعدى برشيد على مساحة 384 م٢ تتضمن حالتين على مساحة 264 م٢ بقرية الأشهب و حالة تعدى على مساحة 120 م٢بقرية المحيط.

حالتين تعدى بمركز حوش عيسى على مساحة 357م٢ عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وسملات خرسانية.

و إيقاف أعمال مخالفة لصب دور ثانى على مساحة 120 م ٢بإيتاى البارود .

ووجهت محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية ، والتعامل الفوري مع أي محاولات تعدٍ جديدة على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، والعمل على إزالتها في مهدها تأكيدًا على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون.