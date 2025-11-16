إزالة 9 حالات تعد على الأراضي وأملاك الدولة في 4 مراكز بالبحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.



وأسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، عن إزالة 9 حالات تعد على مساحة 1500م² في 4 مراكز هم الدلنجات ورشيد وحوش عيسى وإيتاي البارود، عبارة عن مبان بالطوب الأبيض وسملات خرسانية وأسوار طولية وعرضية.



ووجهت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر بالمتابعة الميدانية، والتعامل الفوري مع أي محاولات تعد جديدة على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، والعمل على إزالتها في مهدها تأكيدا على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون.

