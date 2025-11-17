قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

متحف أخناتون ينظم جلسة حوارية للتوعية بالحفاظ على الأثار

محمد الاسكندرانى

عقد القسم التعلمي بـ متحف أخناتون، جلسة حوارية خاصة مع بعض طالبات المدارس الثانوية، بمناسة “اليوم الدولي لمكافحة الإتجار غير المشروع للمتلكات الثقافية”، وذلك لتوعيتهم للحفاظ على تاريخهم وحضارتهم.

ونفذ مسؤول ذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف أخناتون، ورشة فنية للتشكيل بالصلصال، وقد لاقت الجلسة الحوارية والورشة الفنية استحسان الطالبات.

وأفادت إدارة المتحف، أن ذلك يأتى في إطار الدور الهام والفعال الذى نقوم به لنشرالوعي الأثري والتاريخي لجموع المصريين، بأهمية الإرث والتاريخ المصري القديم.

يذكر أن متحف اخناتون مقام على مساحة 25 فدانا شرق النيل بمنطقة أبو فليو بمدينة المنيا ، وتم تصميم المتحف على شكل هرمى يتكون من 5 طوابق يتضمن قاعات عرض ومدرسة للترميم ، ومنطقة للعروض المفتوحة ومبنى إداري ومعرض لبيع الكتب والهدايا ، إضافة إلى مرسى سياحي لاستقبال السفن ومتحف مكشوف.

وحكم إخناتون البلاد ما يناهز الـ17 عاما، ويرجح أنه في العام 12 من عهده إرتقت نفرتيتي لتحكم البلاد إلي جانبه,وربما شارك في الحكم ملك أخر هو سمنخ-كا-رع، ثم ورث العرش بعد ذلك ولم تزد مدة حكمه عن عام ونصف، تلاه علي العرش حوالي عام 1336ق.م الأمير الصغير توت عنخ أتون الذي قام في العام الثاني من حكمه بإعادة إفتتاح معابد أمون رع وغير إسمه إلي توت عنخ أمون، ليظهر إحترامه وتأكيد عودته لعبادة هذا الإله.
 

متحف أخناتون اليوم الدولي لمكافحة الإتجار غير المشروع للمتلكات الثقافية مكافحة الإتجار غير المشروع للمتلكات الثقافية الإتجار غير المشروع للمتلكات الثقافية أخناتون

