أحمد فتحي: نمثّل صوت الشباب ونسعى لتمكين النشء.. ووعد لأهالي مدينة نصر ومصر الجديدة بمواصلة الدعم والعمل

أكد أحمد فتحي عبد الحميد، مرشح حزب الجبهة الوطنية لانتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، أن برنامجه الانتخابي يرتكز على دعم الشباب وتمكين النشء، باعتبارهم أساس بناء المستقبل.

وقال فتحي خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري للحزب، إن عملية تمكين الشباب تبدأ من الطفولة المبكرة، موضحًا أنه ناقش هذا الملف مع الأمانة الفنية للحوار الوطني، وقال: "لازم نهتم بالطفل من سن خمس سنوات.. ونطور المدرسة علشان يقدر ينافس على مستوى الإدارة."

وشدد على أن المشاركة الفعالة في الحوار الوطني هدفها الاستماع إلى مختلف الآراء وإيجاد حلول واقعية لقضايا التعليم ودعم مهارات الجيل الجديد، مضيفًا: "دورنا في الحوار الوطني إننا نسمع ونشتغل على أفكار تخدم الناس."

وكشف المرشح أنه سيقدّم مشروع قانون لتنظيم دعم النشء والشباب، مؤكدًا استمرار العمل من أجل تمريره داخل البرلمان حال فوزه، قائلاً: "هنستمر لدعم مشروع القانون لأنه أساس بناء جيل قادر ومسؤول."

ووجّه أحمد فتحي عبد الحميد رسالة لأهالي دائرته، قائلًا: "أهالينا في مدينة نصر ومصر الجديدة.. بنوعدكم إننا هنفضل وراكم خلال الفترة الجاية، وبنشكر كل اللي وقفوا معانا ودعمونا."