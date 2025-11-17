قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار الوادي الجديد: محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير العدل ويفتتحان مقر هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات 
محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير العدل

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم ، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، في مستهل زيارته للمحافظةصباح اليوم، بحضور المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، و المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لقطاع أبنية المحاكم، و المستشار الدكتور يحيى البنا رئيس محكمة استئناف أسيوط، و المستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، و المستشار ياسر حسين مدير إدارة النيابات بمكتب النائب العام، والمستشار أحمد عمران رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف أسيوط، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري والتوثيق، ولفيف من السادة أعضاء الهيئات القضائية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وعقب الاستقبال، قام الوزير والمحافظ ومرافقيهما بجولة بحديقة 30 يونيو بمدينة الخارجة، قام خلالها الوزير والوفد المرافق بزراعة بعض فسائل النخيل؛ دعمًا للمبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وتعزيز إنتاجية التمور بالمحافظة.

هذا ومن المقرر أن تشهد الزيارة تفقد و افتتاح عدد من المشروعات، إلى جانب عقد لقاء موسّع مع السادة أعضاء الهيئات القضائية بمجمع المصالح الحكومية.

وزير العدل ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مقر هيئتي قضايا الدولة و النيابة الإدارية بمجمع المصالح الحكومية

افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم،  مقر هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بالخارجة، وذلك بحضور وذلك بحضور وفد رفيع المستوى من السادة مساعدي الوزير وممثلي النيابة العامة و النيابة الإدارية وأعضاء الهيئات القضائية.

وأوضح فنجري أن المقر يضم هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، والمقام على مساحة  2600 م² على أربعة مستويات (بدروم – أرضي – ثلاثة أدوار متكررة)، ويشتمل على 164 فراغاً إدارياً و16 فراغاً مخصصاً لمديري الإدارات، مع تخصيص دور مستقل لكل من الهيئتين بما يتسق مع طبيعتهما الوظيفية واختصاصاتهما القانونية.

وأكد وزير العدل أن افتتاح هذه المقار يُمثل نقلة نوعية في استكمال خطط الوزارة لتطوير البنية القضائية بالمحافظات، مشيرًا إلى أن تجميع الخدمات الحكومية والقضائية في منشآت موحدة داخل المجمع الذكي للمحافظة يُعد نموذجًا عصريًا يرسّخ لمبدأ العدالة الناجزة ويُلبي احتياجات المواطنين والمتقاضين.

في ختام زيارته 
وزير العدل ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مجمع محاكم الخارجة بمجمع المصالح الحكومية 
 فنجري : افتتاح أول مأمورية استئناف بالوادي الجديد... وإتاحة خدمات التقاضي عن بُعد

قام المستشار عدنان فنجري وزير العدل، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقهما السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، في ختام جولته التفقدية بالمحافظة اليوم، بافتتاح مجمع محاكم الخارجة بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، بحضور المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لقطاع أبنية المحاكم، والمستشار الدكتور يحيى البنا رئيس محكمة استئناف أسيوط، والمستشار ياسر حسين مدير إدارة النيابات بمكتب النائب العام ولفيف من أعضاء الهيئات القضائية.

وتفقد الوزير والمحافظ مبنى المحكمة الذي يضم المبنى الرئيسي ومبنى سكن القضاة، و مقار الشهر العقاري والتوثيق والنيابات ( الكلية والجزئية ، الأسرة ، المرور)، والتي تم تجهيزها بأنظمة حديثة للتحرير الإلكتروني ومراجعة المعاملات وربطها لحظيًا بقواعد البيانات المركزية؛  لتيسير إجراءات التقاضي واختصار زمن الدورة الإجرائية، ودعم التكامل بين الجهات المعنية داخل المجمع، وذلك في إطار خطة وزارة العدل لتطوير البنية التحتية للمنشآت القضائية وتحديث بيئة العمل وفق أعلى المعايير الرقمية.

من جانبه، أعلن فنجري عن افتتاح أول مأمورية استئناف بالوادي الجديد؛ لتقديم خدمات التقاضي لأهالي أمام محكمة الاستئناف داخل المحافظة وتخفيف عبء ومشقة الانتقال خارجها، وكذلك خدمات التقاضي الرقمي عن بُعد، في إطار منظومة التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة مواكبةً لخطط الدولة في هذا الشأن.

فيما أعرب المحافظ عن تقديره لجهود وزارة العدل الحثيثة في تحديث وتطوير البنية القضائية بالمحافظة، مؤكّدًا أن بدء العمل بهذه المنشآت داخل المجمع يُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين كفاءة الأداء وتعزيز التكامل المؤسسي، موجّهًا الشكر لجميع الحضور وعلى رأسهم المستشار عدنان فنجري وزير العدل والهيئات القضائية تقديرًا لدعمهم المتواصل لمنظومة العمل الحكومي بالمحافظة.

