ياسمين العبد: ميدتيرم أصعب أدواري.. ومتحمسة لتجربتي مع نور النبوي

كشفت الفنانة الشابة ياسمين العبد، عن تفاصيل أحدث أعمالها الفنية، والتي تتضمن فيلماً جديداً يجمعها بالفنان نور النبوي، ومسلسل "ميدتيرم" الذي وصفته بأنه يقدم أصعب شخصية جسدتها حتى الآن، حيث يتناول قضايا الصحة النفسية بشكل عميق وجريء.

واضافت الفنانة الشابة ياسمين العبد، خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة "dmc"، أن : "لسه بنصور الفيلم الرومانسي الكوميدي مع نور العبد، خلصنا تصوير مشاهد الأقصر وفاضل لنا حوالي أسبوع أو 10 أيام"، مؤكدة حماسها لهذه التجربة.



وأوضحت الفنانة الشابة ياسمين العبد، أن المسلسل يحظى بدعم من وزارة التعليم العالي ومؤسسة Safe Egypt، متابعة أن : "المسلسل مهم وهينقش كذا قضية، إحنا بنخش في الصحة النفسية قوي وهنخش في مرض نفسي... كل حاجة مدروسة وعملنا جلسات تحضيرية مكثفة".