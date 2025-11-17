قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
بالرابط.. طريقة تحديث بيانات بطاقات التموين 2025 من موبايلك
سرقة التيار الكهربائي.. طرق كشف المخالفات والعقوبات القانونية
أمريكا.. اعتقال 81 شخصا في اليوم الأول من عملية أمنية في شارلوت
خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما
يا ابنى خلاص إنسي..تريزيجيه يكشف رسالته لحسين الشحات بمباراة الزمالك
وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات العربية في مصر
البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
خالد النبوي: الغرور لا مكان له في قلب أي فنان
أخطر الجرائم الاقتصادية| عقوبات صارمة وحزم قانوني في قضايا غسل الأموال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الأثنين 17-11-2025

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات

ينشر صدى البلد مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الأثنين : 17-11-2025، والتى تتنوع فيها رحلات القطارات التي تنطلق من أسوان إلى القاهرة وفقاً لنوع القطار.

ويفضل الكثيرون القطارات المكيفة مثل الإسباني أو الروسي التي تقدم رحلة سريعة ومريحة إلى محافظات الصعيد مثل إدفو والأقصر وقنا وسوهاج.

أما بالنسبة للمسافرين إلى القاهرة، فيفضلون استقلال قطارات الـVIP، أو قطارات النوم، أو قطار التالجو، وذلك لسرعتها وراحة رحلاتها مقارنة بباقي القطارات.

 وتتميز هذه القطارات بوقفات أقل في المحطات، مما يقلل من زمن الرحلة ويزيد من الراحة.

مواعيد قطارات الـ VIP

قطار رقم 2011 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 ويصل الساعة 18.00

قطار رقم 981 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا ويصل الساعة 19.35 .

قطار رقم 983 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا ويصل 21.40 .

قطار رقم 997 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساء.

مواعيد القطارات

تتوافر تذاكر قطارات الـVIP في درجتين، الأولى والثانية.

مواعيد قطار التالجو

قطار رقم 2031 أسوان القاهرة (تالجو) موعد قيامه الساعة 19.00 عصرا.

تتوافر تذاكر قطار التالجو في الدرجتين الأولى والثانية.

مواعيد قطارات النوم

قطار رقم 87 / نوم / أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.15 .

قطار رقم 83 / نوم أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.20 .

قطار رقم 1089: 19:40 مساءً

قطار رقم 1087: 8:15 مساءً

مواعيد قطارات متنوعة

قطار رقم 81 أسوان القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 4.30

قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 13.30 ويصل 3.55.

قطار رقم 1015 أسوان الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 2009 أسوان القاهرة (اسبانى مطور) موعد قيامه الساعة 18.10

قطار رقم 187 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.30 مساء.

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.

قطار رقم 91 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 22.40 مساء.

 تتوافر تذاكر قطار النوم بنظام الكابينة، التي تحتوي على سريرين، وتقدم الوجبات للمسافرين.

وتشهد محطة القطارات توافد للمواطنين لحجز تذاكر القطارات المتعددة، وفقًا للجداول الزمنية التي أقرتها هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد السفر، فضلًا عن العائدين من المحافظات الأخرى. 

وتوافد العديد من المواطنين على محطة قطارات أسوان من سكان المراكز والتي تشمل دراو وكوم أمبو وإدفو، لشراء التذاكر بمحطة قطارات أسوان، للتنقل عبر الرحلات المتجهة داخل حدود المحافظة سواء المتجهة إلى مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

أسعار البيض- صورة أرشيفية

انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين

المصرية ميار نبيل

تحرك حكومي عاجل لإنقاذ "ميار وابنتها" المحتجزتين في الإمارات.. مجلس الوزراء يستجيب للاستغاثة

أحمد سعد

آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد سعد .. خاص

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

ترشيحاتنا

أرشيفية

لامس جسدها.. زوج ضحية ممرض مستشفى عين شمس: زوجتي حكت كل حاجة |خاص

الفتاة

سابت البيت وهربت.. العثور على فتاة أسيوط المتغيبة

حريق - أرشيفية

إخماد حريق داخل فيلا بطريق المنصورية دون خسائر بشرية

بالصور

زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

فيديو

أميرة الذهب والخليجي

فيديو أميرة الذهب والخليجي .. رد عاجل منها بعد تصدره التريند

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمع

علاقة حسام حبيب وشيراز

شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد