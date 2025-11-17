قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة بطاقة تداول 2 مليون طن سنويًا
من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب
الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقانون
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الأسماء الجدد
نواب يشيدون ببيان الرئيس السيسي بشأن نزاهة الانتخابات البرلمانية: يبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.. ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة
بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال
رسوم ترامب تفاقم التضخم وتربك الأسواق.. رهان اقتصادي ينقلب على الإدارة الأمريكية
البنك المركزي: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ الهوية الوطنية الإلكترونية
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب وأبوالمعاطي زكي
البنك المركزي: الخدمات الإلكترونية المنفذة من الموبايل تجاوزت 11.7 تريليون جنيه
القبض على سائق تسبب في مصرع 3 تلاميذ بأسيوط
الزمالك: لا عروض لرحيل بيزيرا واتجاه لتسويق لاعبين آخرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تقترح إجراء محادثات عسكرية مع الشمالية لمنع الاشتباكات المحتملة على الحدود

كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية
أ ش أ

 اقترحت كوريا الجنوبية اليوم /الاثنين/ إجراء محادثات عسكرية مع كوريا الشمالية لمناقشة كيفية توضيح خط ترسيم الحدود العسكرية في محاولة لمنع الاشتباكات المحتملة بالقرب من الحدود بين الكوريتين.


ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " يأتي الاقتراح في الوقت الذي عبر فيه جنود كوريون شماليون، بمن فيهم مسلحون، خط ترسيم الحدود العسكرية مؤقتا في عدة مناسبات أثناء عملهم بالقرب من الحدود، مثل تطهير الأراضي أو زرع الألغام في المنطقة العازلة.


وقال نائب وزير سياسة الدفاع الوطني بسول " كيم هونغ-تشيول" - في بيان - "يقترح جيشنا رسميا عقد محادثات بين السلطات العسكرية بين الكوريتين لمناقشة كيفية إنشاء خط ترسيم الحدود العسكرية، لمنع الاشتباكات العرضية وتخفيف التوترات العسكرية".


وقال كيم: "نتوقع ردا إيجابيا وسريعا من الشمال على اقتراحنا الذي يهدف إلى تخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية واستعادة الثقة العسكرية"، مضيفا أن سول منفتحة على مناقشة تفاصيل المحادثات، بما في ذلك مكانها وجدولها الزمني.


وفي البيان، قال كيم إن انتهاكات خط ترسيم الحدود العسكرية يبدو أنها وقعت نتيجة لتدمير المؤشرات التي تحدد الحدود البرية والتي تم تركيبها في عام 1953 أثناء توقيع الهدنة.


وعقدت الكوريتان آخر محادثات عسكرية على مستوى الجنرالات في عام 2018 .. وعقدتا محادثتين على المستوى الوزاري و40 محادثة على مستوى العمل منذ عام 2000، وفقا للوزارة.


وما زالت كوريا الشمالية غير مستجيبة لدعوة الرئيس الكوري الجنوبي " لي جيه-ميونج" للحوار.

كوريا الجنوبية محادثات عسكرية كوريا الشمالية توضيح خط ترسيم الحدود العسكرية منع الاشتباكات وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

جوزيه جوميز

هل يعود إلى الزمالك؟.. جوميز يطالب إدارة الفتح بهذا الأمر

زيزو

الجهاز الطبي في الأهلي يبلغ ييس توروب بجاهزية زيزو للقاء شبيبة القبائل

منتخب ألمانيا

موعد مباراة ألمانيا وسلوفاكيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

بالصور

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

فيديو

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد