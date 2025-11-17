كوريا الجنوبية تقترح إجراء محادثات عسكرية مع الشمالية لمنع الاشتباكات المحتملة على الحدود

اقترحت كوريا الجنوبية اليوم /الاثنين/ إجراء محادثات عسكرية مع كوريا الشمالية لمناقشة كيفية توضيح خط ترسيم الحدود العسكرية في محاولة لمنع الاشتباكات المحتملة بالقرب من الحدود بين الكوريتين.



ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " يأتي الاقتراح في الوقت الذي عبر فيه جنود كوريون شماليون، بمن فيهم مسلحون، خط ترسيم الحدود العسكرية مؤقتا في عدة مناسبات أثناء عملهم بالقرب من الحدود، مثل تطهير الأراضي أو زرع الألغام في المنطقة العازلة.



وقال نائب وزير سياسة الدفاع الوطني بسول " كيم هونغ-تشيول" - في بيان - "يقترح جيشنا رسميا عقد محادثات بين السلطات العسكرية بين الكوريتين لمناقشة كيفية إنشاء خط ترسيم الحدود العسكرية، لمنع الاشتباكات العرضية وتخفيف التوترات العسكرية".



وقال كيم: "نتوقع ردا إيجابيا وسريعا من الشمال على اقتراحنا الذي يهدف إلى تخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية واستعادة الثقة العسكرية"، مضيفا أن سول منفتحة على مناقشة تفاصيل المحادثات، بما في ذلك مكانها وجدولها الزمني.



وفي البيان، قال كيم إن انتهاكات خط ترسيم الحدود العسكرية يبدو أنها وقعت نتيجة لتدمير المؤشرات التي تحدد الحدود البرية والتي تم تركيبها في عام 1953 أثناء توقيع الهدنة.



وعقدت الكوريتان آخر محادثات عسكرية على مستوى الجنرالات في عام 2018 .. وعقدتا محادثتين على المستوى الوزاري و40 محادثة على مستوى العمل منذ عام 2000، وفقا للوزارة.



وما زالت كوريا الشمالية غير مستجيبة لدعوة الرئيس الكوري الجنوبي " لي جيه-ميونج" للحوار.