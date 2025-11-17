قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللجنة المصرية بغزة تقيم 15 مخيما لمساعدة أهالي القطاع
استشهاد فلسطينيين بنيران الاحتلال في قطاع غزة.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى
زوجة تنهي حياة زوجها بالكهرباء وتساعد عشيقها على الهرب.. قصة صادمة
مدبولي: السياحة من أسهل وأسرع القطاعات التي توفر العملة الصعبة للبلاد
موعد مباراة مصر وكاب فيردي في كأس العين الدولية والقنوات الناقلة
الحكم بالإعدام على الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة
غادة إبراهيم: عايز أتجوز شخص بيصلي.. والحجاب مش وقته
الرئيس السيسي يطالب الهيئة الوطنية للانتخابات التدقيق التام عند فحص الأحداث والطعون المقدمة في الانتخابات
دار الإفتاء تؤكد جواز التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد
القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلهم بالضرب في أسيوط
ملفات إبستين تهز واشنطن.. رسائل جديدة تضع ترامب في مرمى الانتقادات
وزير الخارجية يطلع نظيره الأردني تحضيرات عقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير متحف الهانجول الوطني بكوريا الجنوبية يزور مكتبة الإسكندرية

وفد مكتبة الإسكندرية بكوريا الجنوبية
وفد مكتبة الإسكندرية بكوريا الجنوبية
أحمد بسيوني



استقبل الدكتور أحمد عبد الله زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وكانج جونجون، مدير متحف الهانجول الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية، والوفد المرافق له، وذلك في زيارة عمل تأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2023. ومثل مكتبة الإسكندرية في هذا التعاون مركز دراسات الخطوط التابع لقطاع البحث الأكاديمي، بهدف دعم العمل المشترك في مجالات البحث الأكاديمي والتبادل الثقافي.
بدأ الوفد الكوري زيارته بجولة داخل عدد من المتاحف والأقسام المتخصصة، بالإضافة إلى البانوراما الحضارية، حيث اطلع أعضاء الوفد على أبرز الأنشطة والبرامج العلمية والثقافية التي تنفذها المكتبة.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تطوير التعاون المستقبلي، وفي مقدمتها الإعداد لتنظيم مؤتمر دولي في كوريا الجنوبية في عام 2026 بعنوان: "تاريخ فك شفرات كتابات الحضارات القديمة"، والذي يتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني لكتابة الهانجول في كوريا الجنوبية.
ورحب الدكتور أحمد عبد الله زايد بمبادرة عقد المؤتمر، مؤكدًا استعداد مكتبة الإسكندرية للمشاركة بوفد من المتخصصين في تاريخ الكتابات القديمة، لما يمثله هذا الحدث من أهمية في دعم الدراسات العلمية وتعميق التواصل الثقافي بين مصر وكوريا الجنوبية.
وجدير بالذكر أن الهانجول هو نظام الكتابة الكوري الذي وضع في القرن الخامس عشر على يد الملك سيجونج العظيم، ويُعد من أكثر أنظمة الكتابة تطورًا وبساطة، إذ يتميز بتركيبه الفريد المبني على أشكال تمثّل مخارج الحروف وطريقة نطقها. ويُعد الهانجول عنصرًا أساسيًا في الهوية الثقافية الكورية، ويُحتفل به سنويًا في اليوم الوطني لكتابته تقديرًا لقيمته التاريخية والحضارية.

الاسكندرية متحف الهانجول كوريا الجنوبية أحمد زايد البحث الأكاديمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

حسام حسن

لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن

صلاة الفجر

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 5 أعمال أمر بها الرسول

شادي الفونس

إخلاء سبيل شادي الفونس في تهمة حيازة الماريجوانا

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

مدير أتيليه بروكنر الألماني: تصميم المتحف المصري الكبير كان تحديًا استثنائيًا

الأراضي الزراعية

مسؤول أممي سابق: 34% من الأراضي الزراعية في العالم تتدهور بفعل الأنشطة البشرية

حماس

حماس: غياب الغذاء والدواء والخيام خطر على حياة المدنيين العزل في الشتاء

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

بشبك أمامي عريض.. تسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد